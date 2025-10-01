NiziU、3rdアルバム『New Emotion』の全収録曲を発表 リスニングパーティーも開催決定
9人組ガールズグループ・NiziUが、11月19日にリリースする3rdアルバム『New Emotion』のトラックリストを公開した。あわせて、タイトル曲「▽Emotion（▽＝ハートマーク）」（読み：ラブエモーション）が10月17日に先行配信されることが決定し、同日にはミュージックビデオも公開される。
【ソロショット】美脚スラリ…上品なミニスカコーデで登場したNiziU
『New Emotion』は、前作『COCONUT』以来約2年4ヶ月ぶりとなるフルアルバム。先日公開されたティザートレーラーに続いて、収録内容も明らかとなり、NiziUが表現する“新たな感情”をテーマにした多彩な楽曲群が出そろった。
アルバムには、「▽Emotion」「YOAKE」「Come On Over」などの新曲に加え、Korea 2nd Single Album『LOVE LINE』収録曲の日本語バージョン「LOVE LINE -Japanese ver.-」「What if -Japanese ver.-」や、タイアップ曲「Shining day」、アニメ主題歌として話題を集めた「RISE UP」「BELIEVE」などを収録。さらに初回生産限定盤Bには、MAKO・MAYUKA・RIMAによる「VILLAIN」、RIO・MAYA・NINAによる「Too Much」、RIKU・AYAKA・MIIHIによる「Fairy Magic」なども含まれ、NiziUの幅広い音楽性と成長を感じられる構成となっている。
また、アルバム発売を記念して、ファンクラブ会員限定のリスニングパーティーが11月11日に開催される。また、オンラインイベント『NiziUメンバー個別Meet＆Greet』が当たるiTunesプリオーダーキャンペーン、参加者全員がオリジナル待ち受け画像を入手できるApple Music Pre-add、Spotify Pre-saveキャンペーンもスタートした。
NiziUは現在、全国ホールツアー『NiziU Live With U 2025 “NEW EMOTION”:Face to Face』を開催中だ。
■初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）収録曲
01. ▽Emotion（▽＝ハートマーク）
02. YOAKE
03. Come On Over
04. Shining day
05. RISE UP
06. BELIEVE
07. That's Me
08. Tip-Top
09. LOVE LINE -Japanese ver.-
10. Happy day
＜Blu-ray収録内容＞
01. 『New Emotion』 Trailer Making Movie
02. 『New Emotion』 Jacket Shooting Making Movie
03. 『New Emotion』 Relay Interview
■初回生産限定盤B（CD＋52Pフォトブック）収録曲
01. ▽Emotion（▽＝ハートマーク）
02. YOAKE
03. Come On Over
04. Shining day
05. RISE UP
06. BELIEVE
07. Too Much（RIO & MAYA & NINA）
08. VILLAIN（MAKO & MAYUKA & RIMA）
09. That's Me
10. Tip-Top
11. Fairy Magic（RIKU & AYAKA & MIIHI）
12. LOVE LINE -Japanese ver.-
13. What if -Japanese ver.-
■通常盤 収録曲
01. ▽Emotion（▽＝ハートマーク）
02. YOAKE
03. Come On Over
04. Shining day
05. RISE UP
06. BELIEVE
07. That's Me
08. Tip-Top
09. LOVE LINE -Japanese ver.-
10. Happy day
■WithU盤（※Sony Music Shopのみで販売）収録曲
01. ▽Emotion（▽＝ハートマーク）
02. Come On Over
03. Shining day
04. That's Me
05. Tip-Top
06. LOVE LINE -Japanese ver.-
07. Happy day
【ソロショット】美脚スラリ…上品なミニスカコーデで登場したNiziU
『New Emotion』は、前作『COCONUT』以来約2年4ヶ月ぶりとなるフルアルバム。先日公開されたティザートレーラーに続いて、収録内容も明らかとなり、NiziUが表現する“新たな感情”をテーマにした多彩な楽曲群が出そろった。
また、アルバム発売を記念して、ファンクラブ会員限定のリスニングパーティーが11月11日に開催される。また、オンラインイベント『NiziUメンバー個別Meet＆Greet』が当たるiTunesプリオーダーキャンペーン、参加者全員がオリジナル待ち受け画像を入手できるApple Music Pre-add、Spotify Pre-saveキャンペーンもスタートした。
NiziUは現在、全国ホールツアー『NiziU Live With U 2025 “NEW EMOTION”:Face to Face』を開催中だ。
■初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）収録曲
01. ▽Emotion（▽＝ハートマーク）
02. YOAKE
03. Come On Over
04. Shining day
05. RISE UP
06. BELIEVE
07. That's Me
08. Tip-Top
09. LOVE LINE -Japanese ver.-
10. Happy day
＜Blu-ray収録内容＞
01. 『New Emotion』 Trailer Making Movie
02. 『New Emotion』 Jacket Shooting Making Movie
03. 『New Emotion』 Relay Interview
■初回生産限定盤B（CD＋52Pフォトブック）収録曲
01. ▽Emotion（▽＝ハートマーク）
02. YOAKE
03. Come On Over
04. Shining day
05. RISE UP
06. BELIEVE
07. Too Much（RIO & MAYA & NINA）
08. VILLAIN（MAKO & MAYUKA & RIMA）
09. That's Me
10. Tip-Top
11. Fairy Magic（RIKU & AYAKA & MIIHI）
12. LOVE LINE -Japanese ver.-
13. What if -Japanese ver.-
■通常盤 収録曲
01. ▽Emotion（▽＝ハートマーク）
02. YOAKE
03. Come On Over
04. Shining day
05. RISE UP
06. BELIEVE
07. That's Me
08. Tip-Top
09. LOVE LINE -Japanese ver.-
10. Happy day
■WithU盤（※Sony Music Shopのみで販売）収録曲
01. ▽Emotion（▽＝ハートマーク）
02. Come On Over
03. Shining day
04. That's Me
05. Tip-Top
06. LOVE LINE -Japanese ver.-
07. Happy day