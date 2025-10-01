Æ£ÇÈÃ¤¼¤Î¨¤¤¤ë¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¡11¡¦14¸å³Ú±à¤ÏÁ´»î¹ç°ìµ³ÂÇ¤Á¡ª¡¡¡Öº²¤ò¹þ¤á¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤¦¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÆ£ÇÈÃ¤¼¤¡Ê71¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ëÃÄÂÎ¡Ö¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤¬11·î14Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÂç²ñ¡ÖDRADITION¡¡2025¡¡DRAGON¡¡EXPO¡¡1995¡¡¡ÁÌµ²æ¡Á¡×¤ÎÁ´ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬¡¢1Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ£ÇÈ¤Î´õË¾¤ÇÁ´8»î¹ç¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆ£ÇÈVS¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤Î60Ê¬1ËÜ¾¡Éé¡£Æ£ÇÈ¤Ï¡Öº²¤ò¹þ¤á¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤¦¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æ£ÇÈ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ÖÌó18Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡ØÌµ²æ¡Ù¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¡ØÌµ²æ¡Ù¡¢¡ØÌµ²æ¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¡¢¡Ø¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î3¤Ä¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤¿ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò´Ñ¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¡¢Á´ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥ó¥°¤â¸»Î®¤Ï¡ØÌµ²æ¡Ù¡£¤³¤¦¤·¤Æ»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¸»Î®¤È¿·¤¿¤ÊÎ®¤ì¤¬¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¥¶¥Ã¥¯Áª¼ê¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡£º²¤ò¹þ¤á¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤¦¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡°Ê²¼¡¢ÂÐÀï¥«¡¼¥É¡£
¡¡¢¦¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡60Ê¬1ËÜ¾¡Éé¡¡Æ£ÇÈÃ¤¼¤¡¡VS¡¡¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.
¡¡¢¦¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¡45Ê¬1ËÜ¾¡Éé¡¡Ä¹°æËþÌé¡¡VS¡¡±ÊÅÄÍµ»Ö
¡¡¢¦Âè6»î¹ç¡¡30Ê¬1ËÜ¾¡Éé¡¡LEONA¡¡VS¡¡À¬Ìð³Ø
¡¡¢¦Âè5»î¹ç¡¡30Ê¬1ËÜ¾¡Éé¡¡Á¥ÌÚÀ¿¾¡¡¡VS¡¡AKIRA
¡¡¢¦Âè4»î¹ç¡¡30Ê¬1ËÜ¾¡Éé¡¡±ÛÃæ»íÏº¡¡VS¡¡¹õÄ¬TOKYO¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡¡¢¦Âè3»î¹ç¡¡30Ê¬1ËÜ¾¡Éé¡¡ÁÒÅç¿®¹Ô¡¡VS¡¡´ØËÜÂç²ð
¡¡¢¦Âè2»î¹ç¡¡30Ê¬1ËÜ¾¡Éé¡¡ÅÄÅçµ×´Ý¡¡VS¡¡»°½£¥Ä¥ÐµÈ
¡¡¢¦Âè1»î¹ç¡¡30Ê¬1ËÜ¾¡Éé¡¡MAZADA¡¡VS¡¡ÃÝÂ¼¹ë»á