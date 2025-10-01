原作レーベルであるビーズログ文庫創刊19周年に合わせ、石田リンネによる『茉莉花官吏伝』のTVアニメ化が決定した。

本作は、2017年にビーズログ文庫（KADOKAWA）より小説第1巻が刊行され、2018年より『月刊プリンセス』（秋田書店）にてコミカライズが連載されている石田によるライトノベル。シリーズ累計発行部数200万部突破（電子版を含む）の中華版シンデレラストーリーだ。

あわせて、原作小説のイラストを使用した特報PVが公開された。

また、TVアニメ公式Xが開設。公式Xでは、Izumi、高瀬わかによるお祝いイラストの複製色紙が当たるフォロー＆リポストキャンペーンも開催されている。

あわせて、原作者の石田、キャラクター原案のIzumi、コミカライズ漫画家の高瀬わかより、お祝いコメントとお祝いイラストが到着した。

■石田リンネ（原作）コメント皆様の応援のおかげで、アニメ化決定しました！イラスト担当のIzumi先生、コミカライズ担当の高瀬わか先生、同じ世界観の別物語コミカライズ担当の青井みと先生、関わってくださった多くの方々、そして読者の皆様と作り上げてきた『茉莉花官吏伝』を、今度はアニメという形でお届けできることが決まって本当に嬉しいです。感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます！これからアニメ放送に向けて様々な形で盛り上げていきますので、信頼できる素敵なスタッフの皆様に生み出されるアニメ版『茉莉花官吏伝』の公開を、どきどきわくわくしながらお待ちください！（文＝リアルサウンド編集部）