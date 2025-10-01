「これがMVPの実力だ！」大谷翔平PS初の1試合2発、先頭打者アーチに138メートル特大弾…圧巻のムーンショットに米驚愕「まさに破壊的だ」
大谷は自身初となるPS1試合2発と勢いが止まらない(C)Getty Images
ドジャース・大谷翔平が勝負のポストシーズン初戦でいきなり豪快なアーチをかけている。
本拠地で行われたレッズとのワイルドカード初戦に「1番・DH」で先発出場。
【動画】勢いが止まらない！大谷がPS初戦で圧巻の2発目のアーチをかけたシーン
まずは初回だ。レッズ先発のハンター・グリーンが投じた4球目、100．4マイル（約162キロ）の内角直球を捉えると、打球はぐんぐんと伸び、あっという間に右翼席に飛び込んだ。
打球速度189キロの弾丸ライナーにレッズ右翼手は一歩も動けず。本拠地ファンは大興奮。ダイヤモンドを1周、緊張のポストシーズン初戦で2年連続のアーチをかけると勢いは止まらない。
5−0で迎えた6回にもコナー・フィリップスから右中間席後方へ飛び込む特大のアーチをかけた。
打った瞬間に確信したムーンショットは打球速度182・7キロ、飛距離は138・4メートルと圧巻の特大弾となった。ポストシーズン1試合2発は自身初の記録ともなった。
今季は二刀流として復活。打者としてもキャリアハイの55号をマークし、56発を放ったカイル・シュワバー（フィリーズ）とのMVP論争も活発化する中、進化した姿を示し続けている。
大谷の1試合2発には日米ファンの間からも「この男にできないことはないのか？」「これがMVPの実力だ！」「大谷さーん!!」「常識を塗り替えている」「まさに破壊的」と驚愕のコメントが続々とSNSに上がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。