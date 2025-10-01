北海道地方では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒、東北地方と東日本では警戒してください。また、西日本では１日は、南西諸島、東日本と北日本では２日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

［気象概況］

北日本の上空約５５００メートルには氷点下１５度以下、東日本には氷点下１２度以下の、この時期としては強い寒気が流れ込んでいます。また、千島の東の高気圧の周辺に沿って湿った空気が北日本から東日本の太平洋側に流れ込んでいます。一方、東シナ海から南西諸島付近に前線がのびており、前線上には低気圧があって東へ進んでいます。上空の寒気と湿った空気や前線や低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

［雨の予想］

北海道地方の胆振地方では、１日９時までの６時間に３００ミリを超える記録的な大雨となっている所があります。引き続き、北日本と東日本では雷を伴った、非常に激しい雨が降って、大雨となる所があるでしょう。

１日１２時から２日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

北海道地方 １８０ミリ

東北地方 １００ミリ

関東甲信地方 ８０ミリ

北陸地方 ６０ミリ



［防災事項］

北海道地方では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒、東北地方と東日本では警戒してください。西日本では１日は、南西諸島、東日本と北日本では２日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

