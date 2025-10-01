IIJmio大特価セールに「Xiaomi 15 Ultra」や「AQUOS R10」などが追加
インターネットイニシアティブ（IIJ）は1日、MVNOサービス「IIJmio」で実施している「ハッピーオータムキャンペーン【スマホ大特価セール】」の対象機種を変更した。
「ハッピーオータムキャンペーン【スマホ大特価セール】」は、ギガプランをMNP転入にて対象端末と同時に申し込んだ場合、1ユーザーあたり1台の端末がのりかえ価格で提供される期間限定キャンペーン。期間は11月20日21時59分まで。
対象機種に「Xiaomi 15 Ultra」や「AQUOS R10」、今後発売されるGalaxy製品などが対象に追加された。トクトクキャンペーン＋【スマホ大特価セール】 10月1日以降変更分 機種名 特別価格 moto g05 一括：500円
24回：22円 moto g66j 5G 一括：9980円
24回：418円 arrows We2 Plus M06［12GB/256GB］ 一括：1万9800円
24回：826円 iPhone SE（第3世代）［64GB］ 良品 一括：1万9800円
24回：826円 iPhone SE（第3世代）［128GB］ 良品 一括：2万4800円
24回：1035円 iPhone 16e［128GB］ 一括：7万9800円
24回：3326円 motorola razr 50 ultra 一括：9万9800円
24回：4160円 iPhone 16［128GB］ 一括：10万9800円
24回：4577円 Zenfone 12 Ultra［12GB/256GB］ 一括：12万9800円
24回：5409円 Zenfone 12 Ultra［16GB/512GB］ 一括：14万9800円
24回：6243円 iPhone 14［128GB］ 良品 一括：3万9800円
24回：1,659円 iPhone 14［256GB］ 一括：4万4800円
24回：1867円 Galaxy A25 5G 一括：9980円
24回：418円 Galaxy A36 5G 一括：2万9800円
24回：1243円 Galaxy S24 FE 一括：6万9800円
24回：2909円 Galaxy S25［12GB/256GB］ 一括：10万9800円
24回：4577円 Galaxy S25［12GB/512GB］ 一括：12万9800円
24回：5409円 Galaxy Z Flip7［12GB/256GB］ 一括：14万9800円
24回：6243円 Galaxy Z Flip7［12GB/512GB］ 一括：16万9800円
24回：7076円 Galaxy S25 Ultra［12GB/256GB］ 一括：17万9800円
24回：7493円 Galaxy S25 Ultra［12GB/512GB］ 一括：19万9800円
24回：8327円 Galaxy S25 Ultra［12GB/1TB］ 一括：23万4800円
24回：9784円 Galaxy Z Fold7［12GB/256GB］ 一括：24万4800円
24回：1万201円 Galaxy Z Fold7［12GB/512GB］ 一括：25万9800円
24回：1万826円 Galaxy Z Fold7［16GB/1TB］ 一括：29万9800円
24回：1万2493円 Xiaomi 15T［12GB/256GB］ 一括：4万9800円
24回：2076円 Xiaomi 15T［12GB/512GB］ 一括：5万9800円
24回：2493円 Xiaomi 15T Pro［12GB/256GB］ 一括：7万9800円
24回：3326円 Xiaomi 15T Pro［12GB/512GB］ 一括：8万4800円
24回：3535円 motorola razr 60 一括：9万4800円
24回：3951円 Redmi 12 5G［8GB/256GB］ 一括：1万9800円
24回：826円 Titan Slim 一括：2万4800円
24回：1035円 AQUOS R10［12GB/256GB］ 一括：7万9800円
24回：3326円 AQUOS R10［12GB/512GB］ 一括：8万4800円
24回：3535円 Xiaomi 15 Ultra［16GB/512GB］ 一括：15万4800円
24回：6451円 AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット 一括：15万9800円
24回：6660円 Xiaomi 15 Ultra［16GB/1TB］ 一括：16万9800円
24回：7076円