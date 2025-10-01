¸µÊõÄÍ¡¦¼Âºéô¥²»¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡¡¸½ºß¤Ï°ÂÄê´ü¡Ö·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡¦ÃèÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤Î¼Âºéô¥²»¡Ê36¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÌ¾Á°¤ÏÄ¾É®¤Ç¡Ä¼Âºéô¥²»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë·ëº§¤òÊó¹ð
¡¡¼Âºé¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡ÖÂçÊÑ¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¸½ºß¤Ï°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤ê¡¢ÂÎÄ´¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ä¼þ¤ê¤Ëµï¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Öº£¸å¤â½ÐÍè¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼Âºé¤Ï¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ95´üÀ¸¤Ç¡¢ÃèÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò»þÂå¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦Ñàµ©¤«¤Ê¤á¡¢Ä«²Æ¤Þ¤Ê¤È¤È¶¦±é¡£2017Ç¯4·î¤ËÂàÃÄ¸å¡¢ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢23Ç¯8·î¤ËÇÐÍ¥¡¦×¢À¥Í§Í´¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£º£Ç¯6·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡Ù¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÌ¾Á°¤ÏÄ¾É®¤Ç¡Ä¼Âºéô¥²»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë·ëº§¤òÊó¹ð
¡¡¼Âºé¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡ÖÂçÊÑ¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¸½ºß¤Ï°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤ê¡¢ÂÎÄ´¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ä¼þ¤ê¤Ëµï¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Âºé¤Ï¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ95´üÀ¸¤Ç¡¢ÃèÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò»þÂå¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦Ñàµ©¤«¤Ê¤á¡¢Ä«²Æ¤Þ¤Ê¤È¤È¶¦±é¡£2017Ç¯4·î¤ËÂàÃÄ¸å¡¢ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢23Ç¯8·î¤ËÇÐÍ¥¡¦×¢À¥Í§Í´¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£º£Ç¯6·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡Ù¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£