Ｊ１横浜ＦＭのＦＷ宮市亮が１日、柏戦（４日・三協Ｆ柏）での必勝を誓った。

現在、チームは勝ち点３１（得失点差マイナス１１）でＪ１残留圏内の１７位にはいるが、降格圏内の１８位横浜ＦＣとは同勝ち点（得失点差マイナス１５）で並んでいる。Ｊ１残留へ残り６試合となるが、今季対戦する柏にはリーグ、ルヴァン杯合わせて３戦３敗。今季最後の戦いとなるだけに、宮市は「絶対に負けられないですし、やられっぱなしでは絶対に終われない。意地でも勝ち点３を取って帰ってきたい」と闘志を燃やした。

前節の敵地ＦＣ東京戦は３―２で勝利。チームの雰囲気について聞かれた宮市は「シーズン通してどんな状況でも上を向いていたと思いますし、その姿勢が終盤になって、下を向かずにまだまだやっていけるなというところだと思うので。下を向かないという所が僕らの良さだと思うので、シーズン終わるまで前を向いてやっていきたい」と強調。また、経営再建中の日産自動車（横浜市）がクラブの株式売却を検討しているとの報道を受けて、選手として「特に僕らがやれることはないですし、何も決まっていないというところだったので。上の出来事なので、僕らは本当にサッカー選手として、週末スタジアムに来てくれる人たちに最高のものを提供するだけですし、それが僕らプロサッカー選手としての仕事。僕らが集中するのはピッチだけかなと思います」と、目の前の戦いに視線を向けた。