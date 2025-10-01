２０２２年１０月１日に７９歳で亡くなった国民的プロレスラーで“燃える闘魂”アントニオ猪木さんが１日、命日を迎えた。

４回忌となったこの日を前に横浜市鶴見区の総持寺の墓所には、猪木さんが開催した１９９４年４月の北朝鮮でのプロレス大会が縁で結婚し猪木さんへの感謝を思い続けている佐々木健介、北斗晶夫妻らからの供花が供えられた。

猪木さんの肖像家などを管理する猪木元気工場（ＩＧＦ）は、猪木さんの功績を語り継ぐ「アントニオ猪木展」を全国各地で展開しているが年内は今月４日から１３日まで熊本・鶴屋百貨店、１１月１９日から１２月１日まで北海道の大丸札幌店で開催する。

前日の９月３０日に墓所で供花したＩＧＦの宇田川強取締役は、来年２０２６年が１９７６年６月２６日に日本武道館で猪木さんとムハマド・アリの格闘技世界一決定戦から５０年を迎えることから「偉大なアリ戦をたたえる写真展などを考えています」と明かし、記念の６・２６当日には「何かイベントをやりたいと考えています」と明かした。

さらに来年が猪木さんの弟子である藤波辰爾がデビュー５５周年。佐山サトルがデビュー５０年、初代タイガーマスクが誕生から４５周年を迎えることから「猪木会長と共に偉大な弟子の方々の功績をたたえる大プロレス博を行うなど記念の１年にしたいですね」と掲げていた。