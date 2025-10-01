¥¢¥¤¥É¥ëÀìÌç»¨»ï¡¢µÙ´©¥é¥Ã¥·¥å¡¡¡ÖDuet¡×¤Ï39Ç¯Îò»Ë¤ËËë¡¡¥Ý¥Æ¥È¡¢WiNK¡¡UP¡ÄºòÇ¯¥Ý¥Ý¥í¤â
¡¡½¸±Ñ¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Û¡¼¥à¼Ò¡×È¯¹Ô¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¡ÖDuet¡×¤¬1Æü¡¢¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¡¢12·î¹æ¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙ´©¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Î¹ØÆÉÎ¥¤ì¤ä¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ê¡¢ºòº£¤Ï¿Íµ¤»¨»ï¤ÎµÙ´©¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÔ½¸Éô¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Duet¤Ï2025Ç¯12·î¹æ(11·î7ÆüÈ¯Çä)¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢µÙ´©¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÏ´©¤«¤é39Ç¯¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª¹æ¤È¤Ê¤ë12·î¹æ¤Ï¡Ö39¼þÇ¯µÇ°ÆÃÂç¹æ¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡6·î17Æü¤Ë¤Ï¶áÂå±Ç²è¼ÒÈ¯¹Ô¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¡ÖBIG ONE GIRLS¡×¤¬Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö6·î¹æ¡¿²Æ¹æ¡×¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙ´©¡£
¡¡5·î20Æü¤Ë¤Ï¡ÖPOTATO¡Ê¥Ý¥Æ¥È¡Ë¡×¤¬7·î22ÆüÈ¯Çä¤Î9·î¹æ¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙ´©¤¹¤ë¤È¡¢È¯¹Ô¸µ¤Î¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤¬È¯É½¤·¤¿¡£1984Ç¯¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯3·î¤«¤é¤Ï·î´©¤«¤é´ñ¿ô·î22ÆüÈ¯Çä¤Î³Ö·î´©¹Ô¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¼ÒÈ¯¹Ô¤Î½÷À¥Æ¥£¡¼¥ó¥º»ï¡ÖWiNK¡¡UP¡×¤â5·î7ÆüÈ¯¹Ô¤Î6·î¹æ¤ÇµÙ´©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÏ´©¤«¤é24Ç¯¤ÎÆÁ´Ö½ñÅ¹¤¬È¯´©¤¹¤ë»¨»ï¡Ö·î´©¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤Ïº£Ç¯3·î28ÆüÈ¯Çä¹æ¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙ´©¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂæÆ¬¤Ç»¨»ï¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸½¾õ¤Ï¸·¤·¤¯¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï¡¢ËãÉÛÂæ½ÐÈÇ¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë·î´©·ÝÇ½»¨»ï¡Ö¥Ý¥Ý¥í¡×¤¬µÙ´©¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥Ý¥Ý¥í¡×¤Ï¡¢1992Ç¯6·îÁÏ´©¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë»ï¡£Ä¹¤¤ËÅÏ¤ê¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤òÂ¿¤¯¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£