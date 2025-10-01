ヘンリー・カヴィル主演、『ジョン・ウィック』シリーズのチャド・スタエルスキ監督によるリブート版『ハイランダー』に、『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』（2016）などのアルフレッド役で知られるジェレミー・アイアンズが、カヴィル演じる主人公ハイランダー／コナー・マクラウドの敵役を演じることが明らかとなった。米が報じている。

『ハイランダー』シリーズは、首を斬られない限り死なない「不死の者」と呼ばれる戦士たちが、究極の宝をめぐり、現在と過去を股にかけて戦うファンタジー・アクションだ。

アイアンズが演じるのは、不死者を監視し、彼らを人類の脅威と見なす秘密結社「ウォッチャーズ」のリーダー役。すでに参戦が決定しているクルガン役のデイヴ・バウティスタに続く、第2の敵役となる。

カヴィルは、『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』『ジャスティス・リーグ』（2007）でスーパーマン役を演じ、アイアンズとは再共演となる。

その他には、『キラー・ゲーム』でバウティスタと共演したドリュー・マッキンタイアがコナーの兄弟アンガス・マクラウド役、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズでバウティスタと共演したカレン・ギランがコナーの妻ヘザー役、『マン・オブ・スティール』（2013）でカヴィルと父子役を演じたラッセル・クロウが不死者フアン・ラミレス役で出演。キャストのリユニオンが続く配役となっている。

また、『ブラックバッグ』（2025）のマリサ・アベラがブレンダ役で名を連ね、『シャザム！』シリーズのジャイモン・フンスー、『大脱走3』（2019）のマックス・チャンも参加する。

脚本を手がけるのは、『ジョン・ウィック：コンセクエンス』（2023）のマイケル・フィンチ。プロデューサーは、『ワイルド・スピード』シリーズのニール・H・モリッツ、United Artistsのスコット・ステューバーとニック・ネスビット、スタエルスキの製作会社87 Eleven Entertainment、Davis Panzer Productionsのジョシュ・デイヴィスとルイーズ・ロスナーが務める。

アイアンズは、『危険な関係』（1988）や『リチャード三世』（1995）、『ハウス・オブ・グッチ』（2021）などで知られ、、エミー賞、トニー賞の三冠を達成した実力派俳優だ。俳優としての幅広い演技力と存在感で高く評価されており、『ハイランダー』に緊張感と重厚感をもたらしてくれることが期待される。

リブート版は2025年9月初めにプリプロダクション（撮影前準備）に入っていたが、カヴィルがトレーニング中にしたため一時中断となり、製作は2026年初頭まで延期される見込み。公開時期は未定だ。

