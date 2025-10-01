NiziU、新AL『New Emotion』トラックリスト公開！リスニングパーティーの開催も決定

JYPエンターテインメント所属のガールズグループNiziU（ニジュー）が、3rdフルアルバム『New Emotion』のトラックリストを公開した。

11月19日にリリースを控えたNiziUの3rdフルアルバム『New Emotion』は、2023年にリリースされた2ndフルアルバム『COCONUT』以来約2年4か月ぶりのフルアルバムだ。

先立って公開されたトレーラー映像も話題を集めた。アルバム名の通り、彼女たちだけが表現できる感情で新しいストーリーを描き出す作品として注目されている。

（写真＝JYPエンターテインメント）

新アルバムにはタイトル曲『♡Emotion』をはじめ、今年3月にリリースした韓国2ndシングル『LOVE LINE』の収録曲『LOVE LINE』『What if』の日本語歌詞バージョン、NiziUが出演しているCMソング『Shining day』、ハードでクールなサウンドで新境地を確立した『RISE UP』『BELIEVE』、少女から大人の女性へ成長する感情を描いた『YOAKE』など既存の人気曲に加え、『Come On Over』『That's Me』『Tip-Top』『Happy day』などの新曲が収録されている。

（写真＝JYPエンターテインメント）

さらに、同作の初回生産限定盤Bには、マコ・マユカ・リマによる『VILLAIN』、リオ・マヤ・ニナによる『Too Much』、リク・アヤカ・ミイヒによる『Fairy Magic』などのユニット曲も収録される。

また、タイトル曲『♡Emotion』は10月17日に先行配信され、MVの公開も決定した。さらにオンラインイベントが当たる企画や、オリジナル待ち受け画像がもらえるキャンペーンも実施される。また、NiziUオフィシャルファンクラブ会員限定「WithU盤」の予約者を対象に、『New Emotion』発売記念リスニングパーティーの開催も決定した。

カムバックを控える彼女たちのさらなる進化と輝かしいパフォーマンスに、世界中のファンの期待が高まっている。