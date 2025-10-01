『ダース・ヴェイダーとルーク（4才）』『マンダロリアンとグローグー』2026年カレンダーが登場

大ベストセラー絵本『ダース・ヴェイダーとルーク（4才）』と『マンダロリアンとグローグー』が、今年もカレンダーに。『スター・ウォーズ』の人気キャラクターがゆるくて愛らしいタッチで描かれた絵本が、2026年のカレンダーとして登場だ。来年のちょっとしたお楽しみが決まったね。

『ダース・ヴェイダーとルーク（4才）2026 WALL CALENDAR』

ルーカスフィルム公認、子育てに奮闘するダース・ヴェイダーとやんちゃなルークを描いた、親子で楽しめるかわいいタッチのカレンダー。反抗的な子どもたち、ルークとレイアに目を光らせながら、帝国を治めるダース・ヴェイダー。その貴重な教訓とともにこの1年を祝おう。カレンダー部分には便利な六曜表記も。さらに巻頭には2025年9月～12月のカレンダーを掲載。

価格1,430円（本体1,300円＋税10％）／ISBN978-4-295-20786-3

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。

『マンダロリアンとグローグー 2026 WALL CALENDAR』

ルーカスフィルム公認、かわいくてやんちゃなグローグー（チャイルド）と、そのお世話に奔走するマンドー（マンダロリアン）の日常を描いた、親子で楽しめるかわいいイラストカレンダー。就寝時間を守りながら、お菓子や友だち、スリル満点の冒険に満ちた銀河の旅をつづけるふたり。その貴重な教訓とともに楽しい1年を過ごそう！カレンダー部分には便利な六曜表記も。さらに巻頭には2025年9月～12月のカレンダーを掲載。

価格1,430円（本体1,300円＋税10％）／ISBN978-4-295-20787-0

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。