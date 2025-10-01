Red Velvet・ジョイ、10月に韓国でファンミ開催決定！初公開のステージ予告に期待大

ガールズグループRed Velvetのメンバー、ジョイがファンミーティングでファンと顔を合わせる。

【写真】ジョイ、IVE・レイと"密着SHOT"

去る9月30日、Red Velvetの公式X（旧ツイッター）には「2025 JOY FANMEETING［Unmelting Our Green］」開催のニュースが公開された。

これとともに公開された写真には、ジョイのポラロイドと青リンゴが描かれたはがきが盛り込まれた。はがきには3つの質問とジョイの手書きの返事が盛り込まれ、ファンの視線を釘付けにした。

「［UNMELTING OUR GREEN］の期待できるポイントと公演を 3つの単語で表現するとしたら？」という質問には、「初めて公開するステージ♡」「夏」「緑」「愛」と綴った。

（写真＝SMエンターテインメント）

また、「今回の公演で守らなければならないこと！」には「互いを愛する♡」、最後に「ファンミーティングで顔を合わせるファンに一言」には、「永遠に溶けることのない私たちの緑を取り出してみよう♡」とファンに対する愛情を表した。

ファンミーティングは、来る10月3日、YES24ライブホールで開催される。チケットはYES24で予約できる。

なお、ジョイは人気ウェブトゥーンを原作にしたドラマ『唯一無二のロマンス』（原題）で4年ぶりに女優として復帰する。平凡な就活生コン・ユイルの日常にトップ俳優のタク・ムイとアイドルのリュ・ミンが入ってきて繰り広げられる欲望を満たすロマンスを描いた作品だ。

◇ジョイ プロフィール

1996年9月3日生まれ。SMエンターテインメントで2年6カ月の練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。グループではリードボーカルとリードラッパー担当。メンバーの中で最も身長が高く、清純なビジュアルと長い手足からなる抜群のスタイルで大きな人気を集めている。2021年8月には4歳年上の歌手Crushとの熱愛を認め、話題となった。