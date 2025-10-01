「ネピア 鼻セレブ」のムーミンコラボパッケージが数量限定で登場！そのまま置くだけで部屋が楽しくなりそう
しっとりやわらかな使い心地で、デリケートな肌のケアにも最適な「鼻セレブ」。“鼻に使う、高級なティッシュ”というコンセプトで誕生した、ちょっと特別なティッシュ。今回、「ムーミン」とコラボレーションしたスペシャルなパッケージデザインが数量限定で登場。
【画像】コンビニ限定デザインを見る
■森の価値を発信する取り組み「WITH FOREST PROJECT」
柔らかく、しっとりした肌触りで、メイクの時やデリケートな赤ちゃんの肌にも使っている人も多い「鼻セレブ」。空気中の水分をティッシュに取り込むネピア独自の「トリプル保湿」と「植物由来スクワラン」により、濃厚な潤いが続く保湿ティッシュで、しっとりやわらかな使い心地。花粉症や風邪で繰り返し鼻をかむときなど、肌への刺激が気になるときにもぴったり。
そんな「ネピア 鼻セレブ」は、かわいい動物の写真が施されたパッケージが目印。このパッケージには樹がないところでは生きていけない動物に「木と森を守りたい」というメッセージが込められている。
「Respect for Nature」を価値観に持つ「ムーミン」と、森林を健全に育て森林資源を活かした事業を150年以上続ける王子ホールディングスが取り組んでいるのが「WITH FOREST PROJECT(ウィズ フォレスト プロジェクト)」。互いに共通する価値観のもと、すべての人に森を身近に感じてもらうことを目的に、2025年2月にスタートした。今回のコラボレーションはこの「WITH FOREST PROJECT」から誕生した数量限定商品だ。
気になるパッケージは2パターン。ドラッグストアやスーパー、量販店などで9月下旬から順次販売されるのは、ムーミントロール、リトルミイ、スナフキンの顔が箱いっぱいに描かれたパッケージ。反対側にはムーミントロール、リトルミイ、スナフキンがどこかへ駆け出していくようなポーズがデザインされている。
コンビニ限定バージョンは、ムーミンとスノークのおじょうさん、リトルミイとスニフ、スナフキンとニョロニョロが描かれた3種のパッケージになっている。こちらはセブンイレブン、ローソン、ミニストップの一部店舗で10月上旬から順次販売となる。
どちらも3個パックで、一つひとつデザインが異なるので全部集めたくなる。そのまま置くだけで、部屋の雰囲気を変えてくれるかわいいデザインだ。ムーミンファンや「鼻セレブ」愛用者はもちろん、季節の変わり目に部屋のイメージチェンジをしたい人にもおすすめ。今しか手に入らない数量限定のコラボパッケージの「鼻セレブ」をチェックしよう。
(C)Moomin Characters(TM)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】コンビニ限定デザインを見る
■森の価値を発信する取り組み「WITH FOREST PROJECT」
柔らかく、しっとりした肌触りで、メイクの時やデリケートな赤ちゃんの肌にも使っている人も多い「鼻セレブ」。空気中の水分をティッシュに取り込むネピア独自の「トリプル保湿」と「植物由来スクワラン」により、濃厚な潤いが続く保湿ティッシュで、しっとりやわらかな使い心地。花粉症や風邪で繰り返し鼻をかむときなど、肌への刺激が気になるときにもぴったり。
そんな「ネピア 鼻セレブ」は、かわいい動物の写真が施されたパッケージが目印。このパッケージには樹がないところでは生きていけない動物に「木と森を守りたい」というメッセージが込められている。
「Respect for Nature」を価値観に持つ「ムーミン」と、森林を健全に育て森林資源を活かした事業を150年以上続ける王子ホールディングスが取り組んでいるのが「WITH FOREST PROJECT(ウィズ フォレスト プロジェクト)」。互いに共通する価値観のもと、すべての人に森を身近に感じてもらうことを目的に、2025年2月にスタートした。今回のコラボレーションはこの「WITH FOREST PROJECT」から誕生した数量限定商品だ。
気になるパッケージは2パターン。ドラッグストアやスーパー、量販店などで9月下旬から順次販売されるのは、ムーミントロール、リトルミイ、スナフキンの顔が箱いっぱいに描かれたパッケージ。反対側にはムーミントロール、リトルミイ、スナフキンがどこかへ駆け出していくようなポーズがデザインされている。
コンビニ限定バージョンは、ムーミンとスノークのおじょうさん、リトルミイとスニフ、スナフキンとニョロニョロが描かれた3種のパッケージになっている。こちらはセブンイレブン、ローソン、ミニストップの一部店舗で10月上旬から順次販売となる。
どちらも3個パックで、一つひとつデザインが異なるので全部集めたくなる。そのまま置くだけで、部屋の雰囲気を変えてくれるかわいいデザインだ。ムーミンファンや「鼻セレブ」愛用者はもちろん、季節の変わり目に部屋のイメージチェンジをしたい人にもおすすめ。今しか手に入らない数量限定のコラボパッケージの「鼻セレブ」をチェックしよう。
(C)Moomin Characters(TM)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。