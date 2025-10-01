【バンダイナムコグループ20周年】 10月1日

バンダイナムコグループは、10月1日にバンダイとナムコの経営統合20周年を迎え、記念ビジュアルを公開した。

記念ビジュアルには20年前の統合時にスポットが当たったIP「ガンダム」と「パックマン」が起用されている。

また、日経電子版 広告特集にて代表取締役社長 浅古有寿氏のインタビューも掲載されている。さらに特設ページではバンダイナムコの歴史を巡るコンテンツも公開された。

