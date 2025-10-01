バンダイナムコグループ20周年を記念したビジュアルを公開。統合時にスポットが当たった「ガンダム」と「パックマン」を起用
【バンダイナムコグループ20周年】 10月1日
バンダイナムコグループは、10月1日にバンダイとナムコの経営統合20周年を迎え、記念ビジュアルを公開した。
記念ビジュアルには20年前の統合時にスポットが当たったIP「ガンダム」と「パックマン」が起用されている。
また、日経電子版 広告特集にて代表取締役社長 浅古有寿氏のインタビューも掲載されている。さらに特設ページではバンダイナムコの歴史を巡るコンテンツも公開された。
バンダイナムコグループは- バンダイナムコホールディングス (@bnhd_official) October 1, 2025
誕生から20年を迎えました🎉
これからも遊び心を忘れずに、
皆さまと一緒に遊び続ける企業として、
全力で楽しみながら進み続けたいと思います。
▼統合20周年ページはこちらhttps://t.co/quF3JBsTor#バンダイナムコ20周年#一緒に遊んで20年#ガンダム #パックマン pic.twitter.com/TuXWsPR8K6
