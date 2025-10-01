SWEET STEADY庄司なぎさ、3ケタのかけ算を間違える
KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・SWEET STEADY（白石まゆみ、奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司なぎさ、山内咲奈）が10月1日、都内で行われた『Pontaパス1周年 白石まゆみ先生Presents特別勉強会』に参加した。
【動画】3ケタのかけ算ができない庄司なぎさ
白石は「Pontaパス」の愛用者であることから「公式コンシェルジュ」に就任。その後も使い続け、メンバーも使い出したそう。イベントは“白石先生”にPontaパスについて教えてもらう形式で進行。白石は「生活の糧になっています」と力説していた。
授業では、白石の“オススメ”を語ることに。週替わりでさまざまなローソン商品の無料・割引クーポンがもらえる「ウィークリーLAWSON」にコーヒーコースが新設されたことを白石がアピール。毎月5回にわたって「マチカフェコーヒー（S）」の無料クーポンが配布されるという。白石は「『マチカフェコーヒー（S）』は、もともと160円するので、5杯飲んだらいくらですか？」という問題が。当てられた庄司は「筆算しますね」と机の上のエアノートにエアえんぴつで必死に計算した結果「830円！」と元気よく誤答。「800円です！」と正解を伝えられると赤面していた。
KDDIは、約1500万人が利用しているおトクなサブスクリプションサービス『Pontaパス』（月額548円）が1周年を迎えたことを記念し、会員向けクーポンやポイント還元などのサービスをさらに拡充。「『隠れPontaを探せ』キャンペーン」も開催する。
