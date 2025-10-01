1980年代に女性芸人として一時代を築き、現在はテレビにとどまらず幅広く活躍する山田邦子さん。2年前に最愛の母親を見送った経験から、「自分らしく死ぬためには、今から準備を始める必要がある」と考えるようになりました。その理由は――。（構成：内山靖子 撮影：宮崎貢司）

【写真】山田さんの一番の味方だったという、母・昭子さんと

* * * * * * *

社交的だった母が骨折して寝たきりに

母は2023年10月に、89歳で亡くなりました。最期は老衰で眠るように。大往生だったと思います。亡くなるまでの数ヵ月間はターミナルケア（終末期医療）も行っている老人ホームに入居し、スタッフのみなさんの手厚い介護のもとで過ごしていたので、安心して見送ることができました。

とはいえ、そこに至るまでの約4年間は、娘としてさまざまな葛藤があって。「母が元気なうちにこうしておけばよかった」と、いまだに悔やんでいることもあります。

母の介護が必要になったのは、20年頃でした。自宅で転んで、脇腹と足の骨を折ってしまったのがきっかけです。母は、社交的で外出が好きだったんですよ。けれどタイミング悪く、骨折した直後にコロナ禍がやってきた。感染を避けるため自宅にこもって療養しているうちに、脚の筋肉が衰えてしまったんでしょうね。次第につかまり立ちすら難しくなり、最後はほぼ寝たきり状態になりました。

そんな母の介護を一身に担ってくれたのが、8歳年下の弟です。27年前に父が心臓発作で亡くなってから、弟はずっと母と2人で暮らしていました。私は兄と弟の3人きょうだいなのですが、兄も私もそれぞれの家庭があります。弟は独り身で仕事が自由業ということもあり、当初は1人で母の世話をしてくれていました。

でも、慣れない介護で根を詰めすぎたのか、弟も体調を崩してしまいましてね。それからは、私も仕事をしながら毎日のように実家へ通う生活になったんです。食事の世話をするため仕事の合間に実家まで車を飛ばしたり、仕事を終えた深夜から泊まりに行って、翌日の早朝に再び仕事に出かけたりしたこともありました。

肉体的にはキツかったですよ。でも、20歳でデビューしてからずっと仕事が忙しかったので、介護とはいえ母と密な時間を過ごせてむしろ嬉しかった、というのが本音です。

少しでも長生きしてほしいからこそ

それよりも大変だったのは、母の終末期医療に関して、弟と私の考え方が違ったこと。母は80代半ばを過ぎていたこともあり、体がどんどん衰えていきました。認知機能も低下し、自分で何かを判断することもできなくなってしまった。

でも、それは人間が老いて死んでいく過程として自然なことじゃないですか。だから私はこれ以上、母の体に負担がかかるような治療はしたくないと思っていました。本人に無理をさせず、流れに任せたほうがいいだろうって。

ところが、弟はそうは思わなかったんですね。きちんと治療を受ければ、以前のように元気で活発な母に戻るはずだと信じて、母を大学病院に入院させました。そして、医師から「片目が見えなくなっているようだ」と言われれば目の手術を受けさせ、食事で十分な栄養が摂れなくなったときは、迷わず胃ろうを選択したんです。

正直な話、私は老いて弱った体にメスを入れるのは忍びなかった。それに、ご飯を食べることが大好きだった母が自分で意思表示できる状態だったら、「胃ろうは絶対にイヤ」と言っただろうとも思います。

もちろん弟の行動も、母のことを思えばこそ。できるだけ前向きに治療に臨んだのだということは、よくわかります。弟は幼い頃から小児ぜんそくで体が弱く、母はそんな弟の体質を改善するため、懸命に尽くしていました。だからこそ、弟は自分を可愛がって育ててくれた母に少しでも長生きしてほしい、という気持ちが特別に強いんです。

ただ、肝心の母本人の意思がわからなかったため、医師の前で私と弟が言い合いになってしまったこともありました。意見が割れた場合は、これまで母を介護してくれていた弟にすべて委ねましたけれど。母の頭がはっきりしているうちに、母の意思をきちんと聞いておけばよかったなあと思います。

もうひとつ後悔しているのは、もっと早い時点で介護をプロの手に任せていればよかったということ。自宅で母の世話をしていたとき、弟も私も慣れないながらも母をお風呂に入れてはいたのですが、介護施設に入居したらみるみるうちに母がピカピカになっていったんです。

「お母さまと肩を組んで、一緒にお風呂に入っているんですよ」というヘルパーさんの言葉を聞いて、もうビックリ。赤の他人にそこまでしてくださるなんて、「まるで女神さまのよう！」と感動しました。もっと早く施設に入居させていたら、弟も体調を崩さずに済んだのかもしれません。

息を引き取った老人ホームに入る前、半年ほど入居していたアットホームな高齢者施設にも、とてもよくしていただきました。もはや何もわかっていない母のために誕生日会を開いて、記念写真を撮ってくださったり。

面会や一時帰宅も自由だったので、母を車椅子に乗せてお花見もできましたし、母が好きだったレストランに連れて行くこともできました。

こんなに穏やかな日々を過ごすことができるなんて、実家で介護していたときとは雲泥の差。当初、私も弟も介護に関して無知だったとはいえ、近所にどんな高齢者施設があるのか、どんな公的サービスが受けられるのか、もっと早く調べておけばよかったですね。

反対に、やっておいてよかったと思うのは生前整理です。これは母からの提案でした。母が骨折して自宅で療養していた頃のことでしたが、もしかしたら先が長くないと感じていたのかもしれませんね。

当時、母は車椅子で生活していたものの、頭はしっかりしていました。洋服やバッグに始まり、食器やキッチン用品、細かな化粧品にいたるまで。一つひとつ、母の目の前に置いて「これはいる？ いらない？」と確認し、半年かけて家の中のすべてのモノを整理整頓したんです。そのおかげで、母が亡くなった後の遺品整理はとてもスムーズでした。

2人で断捨離しながら、「この服は、お母さんが若いときにこういう経緯で買ったの」なんていう思い出話をたくさん聞けたのもよかった。母が使っていたお重やかつお節削りは私が家に持ち帰り、今でも大切に使っています。

ちなみに、兄は遠方に住んでいるので、母の介護や終末期医療に関しては私と弟に「任せる」というスタンス。母の葬儀の喪主を弟が務めてもいいかと尋ねたときも、「もちろん、そうして」とのことだったので、葬儀はすべて弟が仕切りました。

で、私は芸能人らしく（笑）、葬儀の場で川中美幸さんとのデュエット曲を、川中さんと2人で明るく歌って。じつは母が亡くなる少し前、私と川中さんがデュエットしている様子を介護施設のテレビで眺めていたそうなんです。後日、施設のスタッフさんが、私が歌っていることをかろうじて認識していたと教えてくれたの。

その話を川中さんに伝えたら、ありがたいことに葬儀場まで来てくださったんですよ！ 母が最後に耳にした私たちの歌で送り出すことができたので、葬儀に関して思い残すことはありません。

＜後編につづく＞