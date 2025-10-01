ÀéÄ»¥Î¥Ö¡Ö²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÇ®¤¤Ìë¡×ÂçÊª·Ý¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤²óÁÛ¡¡Åìµþ¿Ê½Ð¤â·ë²Ì½Ð¤»¤º¡Ä¼«¿È¤òµß¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤Î¥Î¥Ö¡Ê45¡Ë¤¬9·î30ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦17¡Ë¤Ç¡¢¼ã¼ê»þÂå¤Î¼«¿È¤òµß¤Ã¤¿ÂçÊª·Ý¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥³¥ó¥ÈÀÖ¿®¹æ¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÅÏÊÕÀµ¹Ô¤¬¡¢´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî»Ô¤ò¤Ö¤é¤êÎ¹¡£¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö´Ø¸ý¹¨¤ÎÅìµþ¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ñ¡¼¥¯¶¡×¡Ö¥¯¥¤¥ºÀ¤³¦¤ÏSHOW by ¥·¥ç¡¼¥Ð¥¤!!¡×¤Ê¤É¡¢Ê¿À®»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÅÏÊÕ¤¬VTR¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Î¥Ö¤ÎÁêÊý¡¦Âç¸ç¤Ï¡Ö°Õ³°¤È¤Ê¤¤¤è¤Ê¡¢¶¦±é¤¬¼Â¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Î¥Ö¤Ï¡Ö²¶¤Ï¡¢¤³¤ÎABC¤ÇÅìÀ¾2¿ÍÎ¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢2013Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìÀ¾·Ý¿Í¤¤¤¤Ê¤ê¡ª2¿ÍÎ¹¡×¤Ç¤Î¶¦±é·Ð¸³¤ò¹ðÇò¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤Û¤Ü½éÂÐÌÌ¤Î´ØÅì·Ý¿Í¤È´ØÀ¾·Ý¿Í¤¬1Çñ2Æü¤ÎÎ¹¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Î¥Ö¤È¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢1Çñ¤Ç¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÀ¨¤¤¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤âÀÎ¤«¤é¼ã¼ê¤â¸«¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢¡Èµ¢¤í¤«ÀéÄ»¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿»þ¡×¤È¡¢ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÅìµþ¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤º¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¡ÈÂç¾æÉ×¤ä¡¢ÀéÄ»¤ÏÌÌÇò¤¤¤«¤é¡£ÀäÂÐ´èÄ¥¤ì¡É¤Ã¤Æ¡£²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÇ®¤¤Ìë¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Âç¸ç¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¤â¤¦¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Î¥Ö¤Ï¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£