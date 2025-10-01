「ビールっ腹」や「浮き輪肉」など、なかなか落ちないお腹の肉に悩んでいる人は多いのではないでしょうか。日本体育大学の岡田隆教授は、「人体を太らせる力を持つ『三大栄養素(脂質・炭水化物・たんぱく質)』を自在に操り、たくさん食べても太らない体を作っていく」ことが「科学的に正しいダイエット」だと語ります。今回は、岡田教授の著書『日体大教授が教える 「脂肪燃焼」食 運動0でお腹が凹む!』から一部を抜粋してお届けします。

【書影】「最も太りやすい食べ方」、「最も痩せやすい食べ方」を、科学的根拠をもとに解説。岡田隆『日体大教授が教える 「脂肪燃焼」食 運動0でお腹が凹む!』

日々、少しの努力で体脂肪をカット

食べすぎた時はどうすればいいか？ 食べすぎてすぐ太るわけではなく、48時間以内に調整すれば大丈夫。

この「火消し」はなるべく早くやるのがポイント。夜、会食や飲み会で食べ過ぎたら、その日は歩いて帰る、湯船にしっかり浸かる、良く寝る、がまずできる事です。

翌日の朝食と昼食が、リセットのしどころ。低脂肪、高食物繊維の食事を心がけ、普通の除脂肪食からもう一つレベルアップした食事を実践してほしいと思います。ドレッシングはノンオイルにする、肉をプロテインに変える、野菜の量を２〜３割増やす。こうすることで、前日の食事による体脂肪の蓄積を、即座にリセットできます。

言うまでもなくよく動くことも大切です。普段のエレベーターを階段にするでも良いでしょう。

体脂肪を燃やすためのスイッチとして、白湯や温かいお茶などを飲むなどして体を温めるのもいいでしょう。

寝ることで代謝が上がる

寝ることも代謝を上げるのに効果があります。

しっかり寝た翌日、活力に満ちているのを感じるでしょう。一方、寝不足だとその逆でやる気が起こらない。日本は先進国の中で最も睡眠時間が短い国です。

寝ると代謝が下がり、太るんじゃないかと思うかもしれませんが、そんなことはありません。確かに、寝ている時の代謝は下がりますが、寝ていれば余計なものは食べなくなりますし深く長く寝ることで分泌量が増える成長ホルモンは体脂肪を燃やしてくれます。

そしてしっかり寝ることで、神経系、内臓、筋肉、すべて回復します。回復すれば、翌日パフォーマンスや集中力、そして全ての原動力であるモチベーションが上がります。つまり、基礎代謝だけでなく活動代謝も上がるということです。

きれいに痩せるための心掛け

これは私だけでなく、私のまわりの経験からも言えます。多くのビルダーはよく寝ると、体がしっかり絞れると言います。

たくさん運動をしない一般ダイエッターこそ、痩せるためには寝る時間を確保し、体脂肪の蓄積を日々のちょっとした努力で阻止する。



（写真提供：Photo AC）

きれいに痩せるためには、この心掛けが大事です。

※本稿は、『日体大教授が教える 「脂肪燃焼」食 運動0でお腹が凹む!』（講談社）の一部を再編集したものです。