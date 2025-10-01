アーティストグループ Number_iが公式インスタグラムを更新。メンバーである岸優太さんが、9月29日に30歳の誕生日を祝う特別な映像と画像を公開しました。



【写真を見る】【 Number_i ・岸優太 】30歳のバースデーを平野紫耀と神宮寺勇太が「ハートポーズ」で祝福 オフショット動画も公開



投稿された動画では、「お誕生日おめでとう」と書かれた白いタスキをかけ、３０の形をした赤いメガネをした岸さんの姿が映し出されています。背景には、金色の「30」の風船が大きく飾られており、華やかな誕生日会の様子が伝わってきます。





同じくNumber_iのメンバーである平野さんと神宮寺さんが岸さんを囲み、和やかな雰囲気でお祝いする姿が映し出されています。





動画の最後には平野さんと神宮寺さんが、両脇から腕を組んでハートを形作って岸さんを囲み、メンバー同士の絆の深さを感じさせる内容となっています。



また、別の投稿では、Number_iのMVやリハーサル風景からの岸優太さんの貴重なオフショットも多数公開されています。



動画の中には、岸さんの人柄を感じさせるような、おどけた姿や、





リハーサルに取り組む真剣な表情など、様々な岸さんが映し出されています。





さらに、Number_iの平野紫耀さん、神宮寺勇太さんとともに写る動画からは、3人の仲の良さが伝わってきて、岸さんの誕生日を迎え、グループの絆がさらに深まったことを感じさせる特別な投稿となっています。





【担当：芸能情報ステーション】