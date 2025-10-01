急速な勢いで社会にAIが浸透する今、「将来困らないように、あれこれ知識を身に付けておく」というこれまでの教育のあり方に限界が見え始めています。そんななか、ワンダーファイ株式会社 代表取締役・川島慶さんは、これまで1万人以上の子どもたちと関わってきた経験から、人生を切り拓き、自分らしく輝く力として「学ぶ力」を伸ばすことを勧めています。そこで今回は、川島さんの著書『自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

意欲をうばわないための行動と言葉

「よかれ」と思ってやる行動こそ要注意

意欲を引き出すためには、親がよかれと思って子どもにすることは「意欲をうばっているかもしれない」と自覚的であることです。

善意から出た言葉や行動でも、子どもの意欲を削いでしまうことがあります。ほんのささいなことでも、冷や水をかけてしまい、子どもの意欲が失われていくことがあります。

たとえば、単純に、大人が子どもの視界に入ることも、子どもの意欲を失わせてしまうことがあるのです。

私自身の経験でもありますが、子どもが課題に取り組み、自分だけの世界で楽しんでいたのに、そこに「大人の目」が入ることで、評価されるような感覚になったのか、手を止めてしまう子もいました。

「わかった?」と聞くことも、わかったふりをしてしまうきっかけになりえます。子どもは、大人の期待に応えたい、という気持ちを必ず持っています。理解しているかどうかを期待されていると察知すると、それをポーズとしてハックするようになりやすい、というカラクリです。

こう言われても、どのように関わるといいか難しいかもしれません。私でも「あーこの関わり方はよくなかったな」と振り返る日々の連続です。

「よかれ」と思うことを盲信して、子どもに強制し続けることを避けられるとよいですね。

そのために、ほんのちょっとしたことが子どもの挑戦を止めてしまうかもしれないと、自覚的になれること自体がポイントだと思います。そうすれば、それ以降の接し方が少しずつよくなっていきます。

大人の視点で子どもの言動をジャッジしない

障がいをもつ子どもの自立支援を行う「療育」の考え方の中では、基本的に、子どもの言動はすべて善意として受け取ることが望ましいと言われています。

たとえ悪意があったとしても、大人が善意として受け取ることで、その子の意欲や感性にプラスの影響を与えることがあります。

たとえば、子どもが隣にいる子に触れたり、その子のものを落としたりするとします。大人の視点では、「ちょっかいを出した」「邪魔をした」と判断してしまうかもしれません。でもそれを「その子が隣の子を手伝おうと思って行動した」可能性があると捉える。

実際、善意でやったことがたまたま大人の視点で悪く映ってしまうということが多くあります。

子どものすべての言動に対して善意で受け止めるというのは、現実的に難しいかもしれません。ただ、本記事がきっかけで、1つでも善意で受け止めることが増えてくると、子どもの感性にいい影響を与えることができます。

わたし自身の幼少期の体験

わたし自身、その子ならではの言動を大切にしたいと思っているのは、自身の幼少期の体験が大きく影響しています。

当時、友人の中に身長が低く、今から思えば身体的な特徴からいじめられやすい子がいました。

あるとき私の何気ない一言で、その子が幼稚園のヒーローのようになったことがありました。ただ、その友人にかけた言葉を忘れていたくらい自然に発したことでした。

その後、驚いたのは、「10人に感謝の手紙を書こう」という課題が出たときです。彼は、10枚分すべて、私への感謝の手紙を送ってきたのです。宛名はすべて「かわしま け さま」でした（笑）。

そのときのことは、はっきりと覚えています。

いまから振り返ると、その経験がきっかけで、目立つ子も目立たない子にも、ごく自然に声をかけ、関わるようになっていったのだと思います。

教育の現場で子どもとの関わり方や、組織の代表としてのスタッフやまわりの方との関わり方においても、大きく影響を与えていると思います。

自分としては何気ないことでも、まわりから善意ととらえられることで、意欲や感性に良い影響を受けた、というエピソードでした。

「うちの子は＊＊が苦手」と言わない

多くの子どもと接する中で、まわりの大人からすると、苦手と思われていたことが、あるちょっとしたきっかけで、得意になるというケースを数多く見てきました。

子どもがあることに対して、本当に苦手になってしまうのは、大人が子どもに「＊＊が苦手だよね」と伝え、子どもが、自分はそのことが苦手であると自覚したときです。

そして、子どもはそのことに次に出会ったとき、「失敗して恥をかきたくない」とまわりの目が気になり、挑戦しなくなります。挑戦しなくなれば、そのことに取り組む機会がますます少なくなっていきます。すると結果的に、本当に苦手になってしまうのです。

シンクシンク（※）を利用している保護者の方から、「うちの子が、どこが苦手なのか、わかるようにしてほしい」という声をよくいただきます。でも、苦手がわかるようになる機能を入れていないのは、そういった理由からです。

子どもは大人が思っているよりも、はるかに柔軟に、前向きに物事に取り組んでいきます。「うちの子は＊＊が苦手」だと思ったとしても、声には出さず、お子さんに伝わらないようお気をつけください。

※図形や論理、数の問題などを通して思考力を楽しみながら育むアプリ。ワンダーファイ株式会社が開発。

笑顔のリアクション

子どもの意欲や感性は、日々接する親の表情からも影響を受けます。

子どもは大人の表情を敏感に読み取ります。親がいつも険しい顔をしていると、子どもは「何かをすると親を困らせる」と感じ、反応を気にして行動するようになります。



逆に、親が笑顔でいることで、子どもはもともと持っていた興味・関心、感性を発揮して自然にいろんなことに取り組むようになります。

すべての日で、完璧な対応をする必要はありません。

時には忙しくて適切な対応ができないこともあるでしょう。しかし、おおむね笑顔でいることで、子どもの意欲を支えることができるのです。

意欲は学びの原動力となる「心のアンテナ」です。このアンテナが敏感に働くことで、子どもは周囲にある無数の学びの機会をキャッチし、「知的なわくわく」を感じることができます。

意欲も外から与えるものではなく、内から引き出されるものです。そして、心理的資本の4要素（希望、自己効力感、回復力、楽観性）によって支えられています。これらの要素は、日常的な声かけや環境づくりによって育てることができます。

「その子らしさ」がますます重要に

AI時代において、最大公約数の答えではない「その子らしさ」がますます重要になります。

子どもの意欲を大切にし、その子らしい挑戦を支援することが、将来のオリジナリティにつながるのです。

親ができるのは「縁づくり」です。特別な体験を提供することよりも、日常の中で子どもの「なぜ?」「どうして?」に寄り添い、その子の発見を一緒に喜ぶことが大切です。繰り返しになりますが、意欲を阻害することをなるべく避けること。子どもの挑戦を温かく見守り、失敗を学びの機会としてとらえ、笑顔で支えることが、意欲、感性を醸成する大切なポイントなのです。

Check Point

・意欲は学びの「心のアンテナ」。外から与えるものではなく、内から引き出すもので、AI時代にますます重要になる

・変わりにくい特性（ビッグファイブ）を活かし、心理的資本（HERO）に注目して支援する

・よかれと思うことに要注意。大人の視点で子どもの言動をジャッジせず、「その子らしさ」を見守っていく

※本稿は、『自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。