各地でクマによる人身被害が後を絶ちません。しかし実際のところ、クマはどのようにして人を襲うのでしょうか？ 今回は編集プロダクション・風来堂の著書『ドキュメント クマから逃げのびた人々』から一部を抜粋し、実際にクマに襲われた当事者の生の声をご紹介します。

【写真】70代男性が襲われた場所

東区でヒグマが人を襲ったのは１４３年ぶり

札幌市は北海道内でもっとも人口が多い１９６万人。言うまでもなく道の行政・経済・文化の中心地だ。市内は、ゴムタイヤで走る市営地下鉄３路線が整備され、市民の重要な足となっている。コロナ禍の２０２１（令和３）年６月18日。地下鉄東豊線・新道東駅付近の住宅街にヒグマが現れ、道警に第一報が入ったのは午前３時30分頃。

同じく東豊線の元町駅から栄町駅の地下鉄３駅分の範囲を走り回りながら、ヒグマは男女４人を襲って重軽傷を負わせた。札樽道、新道が上下に重なる道幅４車線の太い道路が横切る街なか。ヒグマはさらに北上し、栄町駅近くの陸上自衛隊丘珠駐屯地の正門を突破した。

丘珠空港を北東の方角に抜け、逃げ込んだと思われる茂みの上空には、道警のヘリコプターが低空飛行し、市の職員や猟友会のメンバー、警察官が集結して大捕り物を繰り広げたのち、午前11時15分頃に駆除されるまでの約８時間。道内のテレビ番組は緊迫した様子をライブ中継で伝える特番を組み、テロップには「このあとどうなる!?」の文字。多数の警察車両によるマイクでの呼びかけとともに、東区や北区の住民に避難を促していた。

札幌市の市域は広い。昨今、度々報じられる「札幌でクマ」というニュースの大半は、定山渓や藻岩山など、山地エリアだ。

札幌市東区でヒグマが人を襲ったのは、１８７８（明治11）年、戦前に発生したクマ被害三大事件の一つとも呼ばれる、札幌村・丘珠村（当時）事件以来、実に１４３年ぶりのこと。現在の東区住人たち、いや、札幌市民の誰もがその事件の記憶がリアルにあるはずもなく「山のない東区にクマが出るとは」と驚きを隠せなかった。

東区で繰り広げられたヒグマ出没事件の一部始終

ヒグマは体長１m60cm、体重１５８kg、５〜６歳の若い雄だった。この日の詳細を時系列で追ってみる。

２０２１（令和３）年6月18日、午前３時30分頃。最初の目撃による１１０番通報は、札幌市東区北31条東19丁目、札樽道近くの路上だった。



『ドキュメント クマから逃げのびた人々』（著：風来堂／三才ブックス）

その後、JR札幌駅方面へ１kmほど南下。午前５時50分頃、同市東区北19条東16丁目の住宅街の路上で、いつもよりも早めにゴミ出しをしていた70代男性を後ろから押し倒し、爪で腰にケガを負わせる。続いてすぐに、北に１条移動したヒグマは、同様に住宅街の路上でゴミ出しをしていた80代女性を後ろから押し倒し、爪で背中やひじにケガを負わせた。

午前７時頃、東区北31条東15丁目、開店前の大型ショッピングセンターの入口前をうろつき、次にヒグマはショッピングセンター前の大通り、東15丁目屯田通りを渡り、午前７時18分頃、住宅街で安藤伸一郎さん（当時44歳）を襲った。

その後は、ひたすら北東方面に住宅街を斜めに進み、走る車もかまわず丘珠空港通りを横切る。道路を渡った先には、塀が張り巡らされた陸上自衛隊丘珠駐屯地が広がっている。行き場を失ったヒグマは、塀沿いを左方向へ向かって走った。

ちょうど、パトカーが頻繁に注意を呼びかけていたこともあり、駐屯地の隊員たちが正門を急ぎ閉めていたところだった。あと10〜20cmで門が閉まるというそのとき、走ってきたヒグマがその隙間に素早く鼻先と片手を入れてこじ開け、慌てる隊員を押し倒し負傷させた。そのままヒグマは隣接する丘珠空港に侵入。午前８時頃、管制官が滑走路上にヒグマを発見したため、午前中に飛ぶ予定だった道内線の航空機複数便が運休した。

時間的に登校時間にも重なったため、東区・北区の複数の小中学校が休校となり、すでに登校した生徒は屋内待機となった。新道東駅の出入口のシャッターは１カ所を除き閉められた。

このとおり、東区は前代未聞の大混乱となったわけだが、立場を逆にしてみると、本来、身を隠しながら移動する臆病な性質のヒグマは、相当なパニック状態だったと想像できる。



ヒグマが侵入し、横切っていった丘珠空港（写真：『ドキュメント クマから逃げのびた人々』より）



（写真：『ドキュメント クマから逃げのびた人々』より）

地下鉄入口すぐの住宅街でヒグマに襲われる

４人の被害者のうち、とりわけ重傷を負ったのが、生まれも育ちも東区で、同区の干物製造販売会社に勤務する安藤さんだった。安藤さんの仕事は、市内各所のスーパーで魚の一夜干しを展示即売する営業職。

その日、自宅アパートから車で10分ほどの会社へは出勤せず、徒歩で地下鉄東豊線・新道東駅の入口に向かっていた。札幌を東西に走る、地下鉄東西線新さっぽろ駅上のスーパーで７日間、干物販売を行う仕事があるためで、ちょうどその３日目の出勤途中の出来事だった。

そのスーパーに午前８時頃到着するため、午前７時に自宅を出て、住宅と住宅の間の中道をゆっくり歩いている途中。ふと左側に目をやると、１丁西側の向こうに走る幹線道路沿いにある大型ショッピングセンター付近にパトカーが止まっているのが見え、何か騒がしい。「事件かもしれないな。仕事から帰ってきてニュースを見れば分かるだろう」と思いながら、その角を曲がればすぐそこに地下鉄駅の入口、という地点にさしかかった。

するといきなり「どんっ！」と、ものすごい力の「何か」によって背中に一撃を食らわされ、無防備だった安藤さんはうつぶせに押し倒され、とっさに両手・両ひざをついた。



左手前の角が安藤さんが襲われた現場。突きあたりが救急搬送された病院。道の右、植え込み先の建物は地下鉄・新道東駅の入口（写真：『ドキュメント クマから逃げのびた人々』より）

瞬間的に「車にぶつけられたか」と頭をよぎったが、しかしその「何か」は固い金属のようなものではない。むしろやわらかさを感じた。間髪入れずに、斜めにかけていたショルダーバッグの肩紐で吊られるように体を持ち上げられ、まるで人形のように左右に揺さぶられながら、引きずられた。ほんの数秒の出来事で、パニック状態で声も出ない。実はこのとき、最初の一撃で安藤さんの右肋骨は６本折れ、肺にもダメージを受けていた。

曲げた腕の向こうにヒグマの顔が……

相手の攻撃が止み、立ち去った気配がある。「これはやはり人だな」と思い、体は動かないのに「この野郎！」とでも言って反撃してやろうかと思った瞬間、「何か」が戻ってきた。次の瞬間、腰や背中に痛みが走る。無意識のうちにうつぶせから仰向けになり、思わず顔を両腕で守る姿勢をとると、曲げた腕の向こうにヒグマの顔があった。そのとき初めて、安藤さんは、ヒグマに襲われていることを知ったのだった。

開いた口からは唾液がダラダラと垂れ、ヒグマはかなり興奮している。すでにその腕は噛まれ激痛が走っていた。両腕、内もも、すね部分などを次々と噛まれ血だらけながらも、不思議と意識ははっきりとしていた。事故は午前７時18分頃に発生。襲われた時間はおそらく30秒程度だ。

「口に出していたかどうかは分かりませんが、とりあえず『助けて！』『痛い！』しか言っていないと思います」と、安藤さんは当時を振り返る。

しばらくは痛み止めを飲んでも効果なく、睡眠がきちんととれない日々は数年経った今も続く。PTSD（心的外傷後ストレス障害）の症状もあり、「クマにまた突然、襲われるのではないか」という恐怖心が度々、湧いてきてしまうそうだ。

市街地に出てきたクマ、いわゆる「アーバンベア」は、極度のストレスにさらされ、始終緊張状態にあるといわれる。建物の陰など死角も多い。北海道内のヒグマ個体数はこの30年で倍増とのデータもあり、アーバンベアの問題は、当面は続くと言わざるを得ないだろう。

※本稿は、『ドキュメント クマから逃げのびた人々』（三才ブックス）の一部を再編集したものです。