今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』の特別編の第3回が10月1日（総合、午後11時〜11時25分）放送される。

【写真】永輔は珍しく元気のないたくやにアドバイスをするが…

『あんぱん』は子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと、妻・暢さんの夫婦をモデルとした物語。＜柳井のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じ、9月26日放送された第130回で終わりを迎えた。

特別編は、人気キャラクターたちの知られざる物語を描くスピンオフドラマと、『あんぱん』出演者の座談会で構成する。1日の第3回はドラマ『男たちの行進曲』を放送。さらに、今田美桜×北村匠海による対談の前編も。

＊以下、10月1日放送の特別編第3回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

カフェで深いため息をつくたくや（大森元貴さん）。

永輔（藤堂日向さん）は珍しく元気のないたくやに彼なりのアドバイスをするが、たくやは前向きになれずにいた。

そこに嵩（北村匠海さん）がやってきて、いい歌詞が思いついたと言って歌詞を渡すと、それを読んだたくやは笑みがこぼし、おもむろに作曲を始める。

番組後半には、「あんぱん」ヒロイン・今田美桜が、北村匠海と撮影を振り返るスペシャル対談（前編）も！

ーーー

特別編の放送は４夜連続。内容は以下の通り。

9月29日（月） 第 1 回 「健ちゃんのプロポーズ」（15 分） 主人公：辛島健太郎（高橋文哉）＋「あんぱん」主演・今田美桜、「ばけばけ」主演・高石あかり対談（10 分）

9月30日（火） 第 2 回 「メイコの初舞台」（15 分） 主人公：辛島メイコ（原菜乃華）＋河合優実×原菜乃華×高橋文哉×大森元貴による座談会（10 分）

10月1日（水） 第 3 回 「男たちの行進曲」（15 分） 主人公：いせたくや（大森元貴）＋今田美桜×北村匠海による対談 前編（10 分）

10月2日（木） 第 4 回 「受け継ぐもの」（15 分） 主人公：中尾星子（古川琴音）＋今田美桜×北村匠海による対談 後編（10 分）