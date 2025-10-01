越乃リュウ「万博閉幕まであと少し、人気者になったミャクミャク。異彩を放つ魅力に気づいて」
100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第108回は「脈々と受け継がれてきたもの」のお話です。（写真提供：越乃さん 以下すべて）
* * * * * * *
前回「宝塚歌劇111周年記念式典に出席。なかなか会うことのない人たちと会い、懐かしい時間に。未来へ導く継承の力を感じて」はこちら
言わずと知れた大阪・関西万博の公式キャラクター
歴史が脈々と続いている――
宝塚の式典や、伝統文化に触れるたび、技術や想いが途切れることなく受け継がれていくことに感動を覚えていました。
そして、そう思うたびに脳裏によぎるのは赤と青のキャラクター。
「ミャクミャク」です。
言わずと知れた大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクは、1度見たら忘れられないインパクトがあります。
「脈々と」と文字にするだけで脳裏に現れる赤と青。
これは私の好きな星組の『ジーザス・ディアマンテ〜夢の王の夢〜』を見るたびに、音楽学校時代に一緒に散々真似をして歌い踊っていた美稀千種さんがサブリミナル的によぎるのと同じ現象です。
美稀千種さんはいいとしても、私にとってさして思い入れのないミャクミャク。
大阪・関西万博の公式キャラクターが発表された時の衝撃は、かつて「かわいくない」と酷評されていた奈良の「せんとくん」の遥か上をいきました。
モリゾーやキッコロもびっくりです。
誰もが思っていたミャクミャクの第一印象
「世界中から愛され、親しみをもたれる公式キャラクターを目指します」
そんな発表と共に現れた、目が5つある赤と青の不思議な生き物。
ここまで振り切ったデザインで、世界中から愛され、親しみをもたれることを目指す！？
その攻めた姿勢に、ミャクミャクがどうこうというより「大阪すごいな…」そんな印象を持ちました。
何だか不気味で気持ち悪い。
これは最初誰もが思っていたミャクミャクの第一印象です。
ところが今ではぬいぐるみは飛ぶように売れ、グッズには長蛇の列、すっかり人気者になっています。
駆け込みコラボも相次いでいるといいます。
これはどうしたことでしょう？
いつからミャクミャクはこれほどまでに人気者になり、急に受け入れられるようになったのか。
ほとんど知らないミャクミャクについて、ネットで調べてみました。
かわいさが王道のゆるキャラの中で、あまりにも異彩を放っているミャクミャク。
けれど不思議なもので、人は「何だこれ！？」と思ったものほど記憶に残るといいます。
SNSで「気持ち悪い」「夢に出てきそう」とネタにされ、いつの間にか「なんだかかわいく思えてきた」と評判は変わっていきました。
奇妙なビジュアルに脳が慣れてきたのか、あの違和感はどこへ行ったのか。
思えば、鹿の角を生やしたせんとくんも、奇声を発する梨の妖精ふなっしーもそうでした。
「気持ち悪さ」が親しみやすさやユーモアに変わり、かわいいだけで埋もれてしまうゆるキャラと一線を画し、気持ち悪いことが魅力になっていたのです。
立派な名前の由来
そして、ミャクミャクには立派な名前の由来がありました。
「今まで「脈々」と受け継がれてきた私たち人間のDNA、知恵と技術、歴史や文化。
変幻自在なキャラクターは更にあらゆる可能性をその身に宿して、私たち人間の素晴らしさをこれからも「脈々」と未来に受け継いでいってくれるはず。
そんな希望を込めて「脈々＝ミャクミャク」と名付けました。
またミャク＝脈であり、生命そのもの。
ミャクミャクという2音が続く様は、命が続いている音にも聞こえます。」
愛称コンセプトにはそう書かれていました。
まさに、変幻自在なキャラクターはあらゆる可能性をその身に宿していました。
「こうでなくてはいけない」という枠から外れ、多様性や曖昧さまでも今の時代の空気感に合っています。
歴史や文化を大切にしている日本。
これからも「脈々」と未来に受け継いでいってほしいという崇高な願いが、ミャクミャクに込められています。
気づけば今や「ミャクミャク様」と呼ばれ、すっかり人気者になっているミャクミャク。
調べているうちに、さして思い入れのなかった赤と青のキャラクターが、なんだか愛おしく見えてきました。
今日Yahoo!ニュースで、『アルプスの少女ハイジ』とコラボした新グッズが出ていることを知りました。
ハイジ、ペーター、クララ、おんじ、ロッテンマイヤーさん、ヤギのユキちゃん、セントバーナードのヨーゼフまでもが、顔にミャクミャクの赤い輪っかを付けています。
見た途端、どこで買えるのかをすぐに調べました。
万博閉幕まであと少し。
遅まきながらやっとミャクミャクを楽しめそうです。