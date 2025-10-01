「日本人より日本人」ローラ、書道の腕前に「筆書き上手っ」「芸術的」と称賛の声！ 美脚コーデも披露
タレントのローラさんは9月30日、自身のInstagramを更新。書道の腕前を披露しました。
【写真】ローラ、書道の腕前披露！
この投稿にファンからは、「ローラちゃんかっこいい」「筆書き上手っ！」「日本人より日本人」「秋の装いも書道始められたのもつづられてる言葉もすてき」「とっても字がきれい」「美しい」「書道うまいなぁ」「芸術的」との声が寄せられています。
(文:古原 美咲)
「とっても字がきれい」ローラさんは「秋の装い」とつづり、8枚の写真を投稿。1〜2枚目では、秋服の私服ショットを披露しました。ブラウンのアウターに黒いトップスとスカートを合わせ、スカートからはすらっとした美脚が際立っています。8枚目では、書道にも挑戦しており、美しい文字ですてきな作品が注目を集めました。
「めっちゃ格好いい…」ローラさんは9月13日の投稿で、「8月の終わりは、もちきび狩り」とつづり、もちきび狩りの様子を公開。コメントでは、「学んで知恵をつけているローラさん、すてき」「収穫！おめでとうございます」「めっちゃ格好いい…」との声が寄せられました。ローラさんの今後の投稿も楽しみですね！
