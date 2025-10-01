ライター・しろぼしマーサさんは、企業向けの業界新聞社で記者として38年間勤務しながら家族の看護・介護を務めてきました。その辛い時期、心の支えになったのが大相撲観戦だったと言います。家族を見送った今、70代一人暮らしの日々を綴ります

人生の教訓のような詩を書く老人

夜になっても猛暑の日、スーパーでワンコイン（500円）のにぎり寿司が美味しそうなので、夕食に買うことにした。しかし、スーパーを出て後悔した。ちょうど帰宅時間で、駅前のバスの停留所は長蛇の列。道路が渋滞しているらしく、バスが時間通りに来ないようだ。バスが1台来ても満員で乗れそうにない。タクシー乗り場もタクシーが来ず、長蛇の列だ。

プラスチックのにぎり寿司の容器の上に、サービスのビニール袋に入った氷をのせて、エコバッグに入れていたが、生ものなので早く食べた方が良いと思った。

駅前のベンチに初めて座り、にぎり寿司を食べ始め、後悔した。スーパーにサービスで置いてある割りばしはもらったが、小さなビニール袋入りの醤油とワサビはもらってこず、淡泊な味のにぎり寿司を食べることになった。

真正面に駅の長い階段があり、大勢の人たちが下りて来るのが見えた。仕事で疲れているだろうが、働く人たちのエネルギーを感じ、迫力のある光景だ。私も会社に勤めていた時は、階段を下りる1人だったと思い、自分の老いを感じながら、しばらく階段を下りる人たちを眺めていた。

ふと、平成の始めの頃に、私が勤めていた会社の近くの地下通路に座り、詩を書いていた老人が、「修羅場を経験すると、人生は淡泊ではなく、深みが出る」と、私に言ったことを思い出した。幸せばかりの人生は、淡泊な味のにぎり寿司のようなものなのかと思った。

老人は、病人の世話が一番役に立ったと語る

その地下通路は長くて、地下鉄の駅とJRの駅を結び、大手企業が入居しているビルや百貨店の地下の階にも繋がっていて、人通りが多かった。

老人は、カレンダーやポスターなどを切ってノリで繋げて長い紙を作り、その裏の白紙の部分に、人生の教訓のような長い詩を、毎日、書いていた。

背広を着た男性たちが、立ち止まったり、しゃがんだりして、その詩を読み、その老人と言葉を交わしていた。その老人から少し離れたところに路上生活の人が数人座っていた。巻物に書いた詩を欲しい人がいて、老人はお金ではなく、自動販売機の飲み物と交換している時もあった。

ある日、私はその老人に声をかけてみた。「おじさんは詩人なのですか？」

すると、老人は、「そう見えるなら光栄だね。俺はわずかな年金をもらって、古い家に住み、一人で家にいてもつまらないから、ここに座っている。行き来する人を見ていると、その人の人生や魂の力までが見えて、言葉が浮かんでくる。自分の体験も混ぜて、それを文字にしているだけ」と言うのである。

私はさらに聞いた。「おじさんは何をしてきた人なのですか？」

「会社員だったこともあるし、アルバイトをしていたこともある。様々な仕事をしたな。でも、一番自分の役に立ち、学べた仕事は、若い頃にした病人の世話だ。頼まれて何人も世話をしたよ」と、老人は答えた。

私が幼い頃、親戚の人が病院に長期に入院したことがある。その時、母に連れられてお見舞いに行くと、それぞれの患者たちが、身の回りの世話をしてくれる人を雇っていた。現在の入院の体制と違い、自分が雇った人が洗濯や食事の世話をしていたのである。



イメージ（写真提供：Photo AC）

私は老人に、「他人の病気の世話をして何を学べたのですか？」と尋ねた。

老人は、「病人の世話は、一緒に医者の話が聞けるし、病人の状態や心の動きが理解できるようになる。家族や自分が病気になった時に役に立つのだよ」と言った。

当時、私は追い詰められていた。私の父は体調がおかしくなっていたが、あちこちの医院で病名が不明と診断され、入院したら症状が悪化した。主治医の診断と処方した薬に疑問をもった助手の医師が、主治医がいない時に、父を抱えて別の病院に連れて行き入院させるという脱走のような事態が起きていた。さらに、父が病気になったとたんに借金が明らかになり、父の周りにいた人たちは逃げてしまった。落ちぶれると、人は離れるものだと、私は身に染みて感じていた。そして母も私も、この状態では、同居している兄の統合失調症が悪化するのではないかと心配していた。

修羅場体験からの学び

私は老人に、「いま父が何の病気だか分からなくて、借金もあって、兄も病気で大変なのよ」と言った。

すると老人は、「俺も苦労や不幸の修羅場を経験したことがあるが、それによって人生は淡泊ではなく、深みがでた。あんたは学びの連続だ。年を取ったら、病気についても、人生についても、人間についても、深く語れるようになるぞ」と言われた。

あれから30年がたち、その地下通路には、もう誰も座っていない。

私は、駅前のベンチで駅の階段を下りて来る人たちを眺めながら、あの老人の言ったことは正しいと思った。



イメージ（写真提供：Photo AC）

父は発病してから4年後に発症率のごく少ない難病であることが分かった。もし自分や周りの人に父と同じような症状が現れたら、病院のどの科にいけばよいか私には分かる。

先日、私の知り合いの女性が、夫が統合失調症ではないかと電話をかけてきた。私は統合失調症を40年患っていた兄と同居し、兄は70歳を超えると認知症が加わった。同時に母も認知症になったので、彼女の夫は認知症だと思った。本人が嫌がって病院に行かないというので、兄のことで精神科医に聞いた、嫌がっている人を連れて行く方法を伝授したら、病院に連れて行くことができ、やはり認知症だった。

修羅場体験から学んだことは役に立つと思った。二度と同じ体験はしたくないが…。