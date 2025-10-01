スパフル・小田惟真が『君がトクベツ』に登場！ “皇太”大橋和也に憧れる新人アイドル役
楽曲「チグハグ」でおなじみの男性版清純派7人組グループTHE SUPER FRUITの小田惟真が、畑芽育×大橋和也がW主演を務める“うぶキュン”ラブコメディ『君がトクベツ』（MBS・TBS系／毎週火曜1時28分）の第3話に出演。新人アイドルの大山心という役どころで、第4話以降も出演する。
【写真】水族館でミニLIVE開催 スパフル・小田惟真が演じる大山心
■第4話以降の登場にも期待
過去のトラウマからイケメンが大嫌いになった陰キャ女子・若梅さほ子（畑）と、国民的アイドルLiKE LEGENDのリーダー・桐ヶ谷皇太（大橋）の恋模様を描いた映画『君がトクベツ』。現在放送中のドラマ版では、ドラマでしか見られない皇太目線のストーリーや、さほ子と皇太のその後のストーリーをたっぷりと展開する。
9月30日（火）に放送された第3話では、新人アイドルの大山心役としてTHE SUPER FRUITの小田が出演。第3話の、さほ子と皇太の水族館デートでは、水族館でミニLIVEを開催していた大山。そんな大山に声援を飛ばす皇太の姿も描かれた。さらに第4話以降でも大山が登場するという。
小田は本作の出演について「とても緊張したのですが、すごく現場の皆さんが暖かく最後までやりきる事ができました！」とコメント。放送を楽しみにしているといい、「是非皆さん沢山見ていただけるとうれしいです！」と呼びかけている。
テレビドラマ『君がトクベツ』は、MBS・TBS系にて毎週火曜1時28分から放送。
