可哀想に！×「スシロー」がコラボ！ 限定すし皿やフィギュア付きメニューなど登場
「スシロー」は、10月8日（水）から、クリエイターの可哀想に！とのコラボレーション企画を、全国の店舗で実施する。
【写真】すし皿は全3種！ おぱんちゅうさぎの限定グッズ付きメニュー一覧
んぽちゃむが仲間入り！
今回開催されるのは、可哀想に！が描くキャラクターとコラボレーションしたすしやスイーツ、グッズなどを展開する企画。2度目のコラボとなる今回は、SNSを中心に人気を博す“おぱんちゅうさぎ”に加えて、ヨーグルトの妖精“んぽちゃむ”も登場する。
コラボ商品は10月8日（水）からの前半と10月22日（水）からの後半で内容が変わり、例えばすしメニューの前半にはふわふわのおぱんちゅうさぎの姿を表現した「まぐたくおはぎ（イカのせ）」が登場。後半はいかとえびのおすしにチーズとバジルソースをトッピングして炙った「いかとえびのバジルチーズﾞ炙り」が提供され、いずれもコラボ限定ピック（前後半各10種）がランダムで1枚付属する。
またスイーツは、前半にコラボ限定ステッカー（全10種）が付いた「かぼちゃのブリュレアチーズケーキ」、後半にコラボ限定お芋ピックが付属する「お芋すぎるパフェ」、「ひんやり焼き芋ブリュレ」、「お芋のチーズケーキ蜜芋風ソースがけ」を提供する。
さらに、コラボ限定つみあげフィギュア（全3種）付きの「ぷちローセット」や、コラボ限定マスコット（前後半各4種）付きのソフトドリンク、コラボ限定すし皿（全3種）付きのお持ち帰りセットも展開されるファンにはたまらない企画となっている。
