「ちいかわベーカリー」で遊べる付録が登場！ 本物さながらのパン屋さんごっこが可能
東京・原宿にある「ちいかわベーカリー」公式コラボの付録ムック『ちいかわとあそぶっく ちいかわベーカリー特大号』（KADOKAWA）が、10月28日（火）に発売される。
【写真】クオリティ高ッ！ アップで見る「ちいかわベーカリー」付録
■原宿にドリンクスタンドも登場！
今回発売が決まった『ちいかわとあそぶっく ちいかわベーカリー特大号』は、格的なパン屋さんごっこが楽しめるスペシャル付録がセットになったムック本。
スペシャル付録の「ちいかわ パンやさんごっこ」は、「ちいかわベーカリー」で実際に売られているパンの形をしたマスコットや、オリジナルデザインのワゴン、トング、トレーなどがついた、本物さながらのパン屋さんごっこセットだ。
ワゴンにパンを並べたり、トングでとってトレーにのせたり、まるで本物のパン屋さんのようになりきって遊ぶことが可能。
誌面では「ちいかわベーカリー」の最新情報や、ぬりえやクイズなどの遊びページも掲載。とじこみ付録には、追加のパンやメニュー表、紙袋の型紙もついていて、パン屋さんをさらに充実させることも可能だ。
さらに、東急プラザ表参道「オモカド」6階「おもはらの森」に、本ムックの付録であるワゴンのデザインをイメージした、ドリンクスタンドが期間限定で登場。詳細は後日発表される。
【写真】クオリティ高ッ！ アップで見る「ちいかわベーカリー」付録
■原宿にドリンクスタンドも登場！
今回発売が決まった『ちいかわとあそぶっく ちいかわベーカリー特大号』は、格的なパン屋さんごっこが楽しめるスペシャル付録がセットになったムック本。
スペシャル付録の「ちいかわ パンやさんごっこ」は、「ちいかわベーカリー」で実際に売られているパンの形をしたマスコットや、オリジナルデザインのワゴン、トング、トレーなどがついた、本物さながらのパン屋さんごっこセットだ。
誌面では「ちいかわベーカリー」の最新情報や、ぬりえやクイズなどの遊びページも掲載。とじこみ付録には、追加のパンやメニュー表、紙袋の型紙もついていて、パン屋さんをさらに充実させることも可能だ。
さらに、東急プラザ表参道「オモカド」6階「おもはらの森」に、本ムックの付録であるワゴンのデザインをイメージした、ドリンクスタンドが期間限定で登場。詳細は後日発表される。