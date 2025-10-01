衝撃の1試合2発…PS初戦で大暴れ

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は30日（日本時間10月1日）、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・指名打者」で出場し、初回の第1打席に続き、6回にこの試合2本目となる本塁打を放った。初戦からの大暴れ、そして2本目は454フィート（約138.4メートル）の特大アーチ。X（旧ツイッター）では「いや飛びすぎ……」「流石に大谷さん、人間じゃない」と、次々と驚きの声があがった。

勝負のプレーオフ。大谷が打線を引っ張っている。初回に先頭打者アーチでチームを勢いづけると、T・ヘルナンデスに2本、エドマンにも一発が飛び出してリードを広げた。

まだまだ“大谷劇場”は終わらない。2死一塁で迎えた6回の第4打席。フィリップスの138キロ変化球を捉えると打球は右翼席へ。大谷は一発を確信。右中間へ特大アーチが飛び込んだ。

X（旧ツイッター）では「音が凄すぎて打たれた投手もチームもトラウマになるよ」「大谷さんやはり異次元」「大谷がバカスカ打ってるw」「本当に野球漫画みたいな事をやってしまう大谷翔平。誰もが勇気づけられる存在」「大谷翔平様あなたはほんとに史上最高の選手や」と、昼休みを迎える日本人に衝撃を与えていた。（Full-Count編集部）