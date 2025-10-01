32回目を迎える2025年の大道芸ワールドカップin静岡について、実行委員会は9月30日、駿府城公園内に有料のプレミアムシートを初めて設置すると発表しました。

【動画】大道芸ワールドカップ 2025年は有料のプレミアムシート初設置 10月31日～11月3日＝静岡市

大道芸ワールドカップは、静岡市で世界中のアーティストがパフォーマンスするイベントで、静岡の秋の風物詩となっています。

2025年は10月31日から11月3日までの4日間、駿府城公園などを会場に、ジャグリング界のレジェンド、クリス・クレモさんをはじめ、15か国から92人のアーティストが参加する予定です。

2025年は、駿府城公園内に並ばずに観覧できる有料のプレミアムシートを、100席限定で設置するということです。

＜大道芸ワールドカップ実行委員会 大長克哉ゼネラルマネージャー＞

「スタンプラリーやパレードなど街と一緒に融合した取り組みをやっていますので、そこを見ていただければ」

人気アーティストが集まる有料のプレミアムステージは、市民文化会館の改修に伴い2025年は市の中央体育館が会場になります。

実行委員会は期間中、100万人以上の集客を目指すとしています。