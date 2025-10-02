東京ゲームショウ2025（TGS2025）で、日本HPの「OMEN」と「HyperX」ブランドが堂々の出展。ゲーム性能の極みを追求したハイエンドゲーミングPCと、eスポーツアスリートやゲームストリーマーに向けた最新周辺機器が一堂に会するブースは、多くのゲーマーで賑わう。また初日となる2025年9月25日にはVALORANTの世界観を表現したゲーミングデスクトップ「OMEN 35L VALORANT Limited Edition」も発表され、PCゲーマー必見のブースといった雰囲気だった。

ブース概要

ブース名：OMEN HyperX

ブース番号：08-C06

最新ハイエンドPCとゲーミング周辺機器が目白押し

OMENブースの目玉は、8月末に発表されたばかりの新製品「OMEN MAX 45L Desktop」だ。AMD Ryzen 9 9950X3DプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5090を搭載した、OMENデスクトップ最上位モデル。特許取得済みの「OMEN Cryoチェンバー」による高い冷却性能が特徴であり、エアフローを最大化する設計により高負荷時でも安定したパフォーマンスを維持できるという。

加えてもう一つの目玉と言えば、TGS2025の初日に合わせ発表された「OMEN 35L VALORANT Limited Edition」だろう。こちらは「OMEN 35L Desktop」をベースとしつつ、VALORANTのスタイルと世界観、そしてゲームのコミュニティへの敬意を込めた限定モデルだという。

性能面ではインテル Core™ i7-14700F プロセッサとNVIDIA GeForce™ RTX 5060を搭載しており、長時間のゲームセッションや配信にも対応可能とのこと。ケースのカラーリングにはVALORANTの公式カラーパレットを採用しており、ある種の無骨さとスタイリッシュさを併せ持つ良デザインだ。

またHyperXコーナーにおいては、新型ワイヤレスヘッドセット「Cloud Alpha 2 Wireless」やUSB/XLRデュアル接続マイク「HyperX FlipCast」の姿も。展示がメインではあるものの、実際のサイズ感や質感などはしっかりと確認できた。

その他のOMENシリーズやHyperX製品は試遊ブースで体験可能

OMENとHyperXブースでは、最新PCで様々なゲームタイトルを体験できる試遊コーナーも用意されていた。試遊コーナーには、同じくOMENのデスクトップシリーズ「OMEN 35L」や「OMEN 16L」などが用意され、その性能を実際のゲームプレイで体験可能だった。

イベント後まだまだ続く。HP公式ストアでセールも開催中

TGS2025のタイミングに合わせて、HP公式ストアでも「大決算祭り」が開催中だ。OMENやHyperXの製品を特別価格で購入できるチャンスとなっており、HyperX製品はAmazonや楽天の公式ストアでも大決算祭りが行われている。ちなみにこの「大決算祭り」はTGS2025の会期終了後も続いており、2025年10月9日 12:59まで開催予定。ゲーミングPCやデバイスを探している方はこちらも検討して欲しい。

