SWEET STEADY塩川莉世、ファンのSNSチェック「全然違う人の名前が書いてあったりすると…」 安易な“好きだよ”はNG
KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・SWEET STEADY（白石まゆみ、奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司なぎさ、山内咲奈）が1日、都内で行われた『Pontaパス1周年 白石まゆみ先生Presents特別勉強会』に参加した。
【動画】SWEET STEADY塩川莉世、ファンにやきもちを妬く瞬間「もう知〜らないっ！って思います」 白石まゆみ＆音井結衣、全国ツアーへの意気込みも語る
イベントの内容にかけて、最近のやきもち事情を語ることに。塩川は「やきもち焼きなタイプ。ファンの方のXやインスタグラムを時間ある時に見ていたりして。私のXの投稿のコメントに『好きだよ』『莉世ちゃんだけだよ』と言っているのにプロフィール見たら全然違う人の名前が書いてあったりすると『なんだ、これは！』とやきもちを焼きます」とかわいく話す。そんなファンを見つけると「もう知〜らない！」となるそうで「莉世推しのみんなは莉世に縛られていると思います」と明かしていた。
白石は「Pontaパス」の愛用者であることから「公式コンシェルジュ」に就任。その後も使い続け、メンバーも使い出したそう。イベントは“白石先生”にPontaパスについて教えてもらう形式で進行。白石は「生活の糧になっています」と力説していた。
KDDIは、約1500万人が利用しているおトクなサブスクリプションサービス『Pontaパス』（月額548円）が1周年を迎えたことを記念し、会員向けクーポンやポイント還元などのサービスをさらに拡充。「『隠れPontaを探せ』キャンペーン」も開催する。
