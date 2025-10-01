MEGBABY、息子“顔出し”ショットで5歳の誕生日を祝福「大きくなってる」「イケメン」
モデルで実業家のMEGBABY（42）が9月30日、自身のインスタグラムを更新。5歳の誕生日を迎えた息子をお祝いする様子を、“顔出し”ショットで公開した。
【写真】「大きくなってる」MEGBABYが公開した5歳迎えた息子の“顔出し”ショット
「Happy 5th Birthday」と、華やかな装飾で盛大に祝福する様子を披露。タキシード姿の息子とMEGBABYの親子ショットなどもアップした。
「毎年、そして毎日思うこと。生まれてきてくれてありがとう。ママのところに来てくれてありがとう。レベル5になった息子 そして私も『ママ5歳』」と感慨深い様子で、「日に日にお兄ちゃんになっていく君は本当に頼もしくて『ママを幸せにする』って言ってくれることが、もうすでにママを幸せにしてくれているんだよ」と愛情あふれる言葉をつづった。
さらに「どこにいてもムードメーカーでみんなを笑わせてくれて、たくさんの人に愛される君を心から誇りに思うし天性のスターかもしれない」とわが子を称賛。「君が毎日くれる愛のおかげで、ママはどんな時も頑張れるし、どんな時も救ってくれたかけがえのない相棒」と息子への深い愛情をにじませた。
この投稿には「Happy Birthday息子ちゃん」「素敵な1年になりますように」「息子ちゃん可愛い 大きくなってる」「優しいしイケメンだし愛にあふれてる」など、温かい祝福の声が多く寄せられている。
MEGBABYは、20年9月末に三代目 J SOUL BROTHERSのELLY（38）との間に第1子男児を出産。「2人で話し合い、籍は入れず引き続き良きパートナーとして子育てに努めて参ります」と表明していたが、22年7月にパートナー関係を解消したことを報告している。
