身売り騒動の渦中にあるサッカーJ1の名門、横浜Mが1日、次節4日のアウェー柏戦に向けて横須賀市内で練習を行った。6試合を残して、J2降格圏の18位と勝ち点で並ぶ17位に低迷。残留争いに巻き込まれる中、冒頭の約15分を報道陣に公開し、その後は非公開で戦術確認などを行った。

身売り報道が出て激震が走る中でも、現場は目の前の戦いに集中している。大島秀夫監督（45）は「特別、こっちに何かが決まったという話が来ているわけではない。僕らがやることは変わらない」と強調し「自分たちはピッチで一戦一戦、勝ち点を重ねることにフォーカスしようという話はしました」と説明。MF喜田拓也主将（31）も「柏戦に絶対勝つ。クラブに誇りを持って戦う。それだけ。動揺もないですし、チームのために戦うだけ」と力を込めた。

横浜Mは1972年に創部した日産自動車サッカー部が源流。リーグ優勝5回を誇り、数々のスター選手を輩出してきた。複数の関係者によると、マリノス株を約75％保有する親会社の日産が大手金融機関を介し、家電量販店「ノジマ」など複数企業に売却を打診しているという。