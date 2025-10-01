タレントの千秋が9月30日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。非公開のはずの年齢をぶっちゃける場面があった。

この日のテーマは「大人の偏食」。MCの上田晋也から「千秋ちゃん偏食なの？」と聞かれた千秋は「千秋はお菓子ばっかり食べてるんだよ」と返答。すると、大久保佳代子が「いくつだよ！」と痛烈にツッコミ。

大久保を指さし「一緒、一緒」と千秋。「ちっちゃい時からお菓子を食べるためにご飯を食べてたぐらい。ご飯を食べないとお菓子食べちゃいけませんって言うから、しょうがなくご飯を食べてお菓子だけを楽しみにしてたぐらいずっとで。で、大人になったら、好きじゃなくなるのかなと思ったら、大人になってもずっとお菓子好きで。で、今子供産まれたから普通にはご飯作ってるんだけど、例えば1週間に1回娘がパパんちにお泊りに行くっていう時は、やったと思って、その時はもうポテトチップとかご飯でお腹いっぱいにして夜ご飯終わりみたいにしてますね。（そういう日は）うれしい日。チョコレートとグミと、ポテトチップでお腹いっぱいになったら“やった、1食終わった！”って」

これには大久保は「罪悪感ないの？なんかこんなものでご飯1食満たしちゃって、大人なのに私って思わないの？」とあきれ顔。千秋は「大人なんだけど1週間に1回だからいいやって。その、他の6曜日で調節してるから1日ぐらい」と返すと、大久保は「まあまあのペースだけどな、1週間に1回」とツッコんだ。

収録前に出演メンバーで体内の老化度を測る糖化年齢チェックを実施。実年齢よりも高ければ高いほど、体内の細胞の老化度が大きいとされているもので、意外にも1位は上田。上田は実年齢より−3歳。一方、千秋は＋17歳、大久保にいたっては＋20歳。

上田は「実年齢からいくと大久保が74（歳）ってことですもんね」と驚くと、大久保も「千秋ちゃんより食事生活まだ私マシだと思って生きているのに、なんで？」とあ然。千秋も「本当だ、これ私年齢非公開ってやってるけど、まあ一緒なんです、一緒」とぶっちゃけ。

上田は「非公開の意味ねえじゃねえか、一緒なんですって言っちゃったら」とツッコむも、千秋は「私よりだめじゃん」と大久保をイジっていた。