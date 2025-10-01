【北京＝照沼亮介】中国で１日、国慶節（建国記念日）の大型連休が始まった。

例年より１日長い８日間となり、延べ２３億６０００万人の移動が見込まれている。今年は中国政府が「抗日戦争勝利８０年」と位置づけて愛国心高揚を図っているが、大手旅行会社では、旅行先として日本が一番人気だ。

中国交通運輸省によると、１日あたりの移動では、昨年の大型連休と比べ３・２％増の延べ２億９５００万人となる見込みだ。旅行予約サイトの調査では、９月上旬の時点で中国人旅行客による連休中の海外旅行の検索数は昨年からほぼ倍増し、日本がトップだという。都市別で大阪、東京、韓国・ソウルの順で人気が高い。

期間中、日系航空会社の日本行きの路線での予約者数では、昨年の大型連休と比べ日本航空（ＪＡＬ）が２０％増、全日空（ＡＮＡ）が２４％増だ。運航便数は昨年並みだが、旺盛な訪日需要などが理由という。中国では反日感情を刺激する映画が公開され話題になっているが、旅行先としての日本人気への影響は限定的とみられる。

北京首都国際空港では、朝からスーツケースを持った親子や若者らが長い列を作った。東京で観光を楽しむという北京市の３６歳男性は「映画の影響は受けていない。日本は清潔で安全で魅力的な場所だ」と話した。