ÍÌµ¤ò¸À¤ï¤µ¤Ì´ó¤êÀÚ¤ê¾¡Íø¡¡°ËÆ£±Ã²¦¤¬²÷¾¡¤ÇÆ£°æ²¦ºÂ¤ò¥«¥ÉÈÖ¤Ë¡¡Âè73´ü²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè£³¶É
Æ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¤Ë°ËÆ£¾¢±Ã²¦¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè73´ü²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡Éé¡Ê¼çºÅ¡§ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡¢Î¾¼Ô£±¾¡£±ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£³¶É¤¬£¹·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¡ÖÌ¾¸Å²°¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥¢¥½¥·¥¢¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¶É¤Î·ë²Ì¡¢Áê³Ý¤«¤ê»ýµ×Àï¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿°ËÆ£±Ã²¦¤¬103¼ê¤Ç¾¡Íø¡£½ªÈ×¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÃ¥¼è¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡û·Ú²÷¤Ê¡Ö¥¯¥ë¥¯¥ë¶ä¡×
Î¾¼Ô18¶ÉÌÜ¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¶É¤Ï°ËÆ£±Ã²¦¤ÎÀè¼êÈÖ¤ÇÁê³Ý¤«¤ê¤Ø¤È¿ÊÅ¸¡£°ËÆ£±Ã²¦¤¬»ýµ×Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·Æ£°æ²¦ºÂ¤¬¶õÃæÀï¤òË¾¤àÅ¸³«¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Î´Ö¤Ç½é¤á¤ÆÀï¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡Ê2023Ç¯¤ÎÎµ²¦ÀïÂè£±¶É¡Ë¤ÈÆ±¤¸¿Ê¹Ô¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÀè¼ê¤¬Áá¤á¤ËÊâ¸ò´¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÁ°Îã¤«¤éÊÑ²½¡£¤È¤â¤Ë¸¦µæÈÏ°Ï¤«¡¢Èæ³ÓÅªÁá¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¤è¤É¤ß¤Ê¤¯»Ø¤·¼ê¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
Àè¤Ë¹©É×¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï°ËÆ£±Ã²¦¤Ç¤·¤¿¡£»ýµ×Àï¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤¿¤áÃæ±û¤Ë¹ø³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¶ä¤ò¡¢¥¯¥ë¥¯¥ë±¦¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ£²¶Ú¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤»Ø¤·²ó¤·¡£¤½¤·¤ÆËÀ¶ä¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¤ªÌò¸æÌÈ¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¥¿¥À¼Î¤Æ¤·¤¿¤Î¤¬Èô¼Ö¤ÎÀ®¤ê¹þ¤ß¤ò´Þ¤ß¤Ë¤·¤¿·Ú²÷¤Ê¹¶¤á¤Ç¤·¤¿¡£¶ÉÌÌ¤Ï¸ß³Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢Àè¼êÈÖ¤é¤·¤¯¹¶¤á¤ëÅ¸³«¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ÆÉÔËþ¤Ê¤¤¤ï¤«¤ì¤Ç¤¹¡£
¡û¼çÆ³¸¢°®¤ê²÷¾¡
·ÁÀª¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÍ¼¿©µÙ·ÆÌÀ¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Æ£°æ²¦ºÂ¤¬Èô¤È¹á¤ÎÏ¢·ë¤Ç£¸¶ÚÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¡¢·Ú¤¯³Ñ¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¼õ¤±Î®¤·¤¿¤Î¤¬°ËÆ£±Ã²¦¤Î¤¦¤Þ¤¤¼õ¤±¡£Ä¾ÀÜÅª¤ÊÇÔÃå¤Ï¤½¤Î¿ô¼ê¸å¤Ë¶â¼è¤ê¤ò¼êÈ´¤¤¤Æ¹¶¤á¹ç¤Ã¤¿¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æ£°æ²¦ºÂ¤Î¼ÂÀï¿´Íý¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÃæÈ×¤ÎÀÞ¾×¤Ç¶ðÂ»¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¢´üÂÔ¤ÎÈ¿·â¤¬ÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¯¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ª¶É»þ¹ï¤Ï20»þ£¶Ê¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«¶Ì¤ÎµÍ¤ß¤òÇ§¤á¤¿Æ£°æ²¦ºÂ¤¬ÅêÎ»¡£Á´ÂÎ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Âè£²¶É¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤«¤é¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ½øÈ×¤«¤é¥·¥Ê¥ê¥ªÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤á¤¿±Ã²¦¤¬¡¢½ªÈ×¤Î¼õ¤±¤Î¹¥¼ê¤Ç¿´ÍýÅª¤Ë¤âÆÍ¤Êü¤·¤¿²÷¾¡Éè¤Ë¡£ËÜ¶É¤ÎÅ¸³«¤ò¡ÖÁÛÄê³°¤Ç½àÈ÷ÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿Æ£°æ²¦ºÂ¤Ï¡Ö¡ÊÃæÈ×¤Ç¡ËÆóËç´¹¤¨¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¼«¿®¤¬¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£²¾¡£±ÇÔ¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿°ËÆ£±Ã²¦¤¬Ã¥¼è¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤«¡¢Æ£°æ²¦ºÂ¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤«¡£ÃíÌÜ¤ÎÂè£´¶É¤Ï10·î£·Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤Î¡Ö¸µÅò¿Ø²°¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¿åÎ±·¼¡Ê¾´ý¾ðÊó¶É¡Ë
°ËÆ£±Ã²¦¤Ï¶É¸å¡Ö¶ì¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿Âè£±¶É¡¦Âè£²¶É¤ÈÈæ¤Ù¤ÆËÜ¶É¤Ï¤¦¤Þ¤¯»Ø¤»¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÁí³ç¤·¤¿¡ÊÄó¶¡¡§ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡Ë
¡û·Ú²÷¤Ê¡Ö¥¯¥ë¥¯¥ë¶ä¡×
Î¾¼Ô18¶ÉÌÜ¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¶É¤Ï°ËÆ£±Ã²¦¤ÎÀè¼êÈÖ¤ÇÁê³Ý¤«¤ê¤Ø¤È¿ÊÅ¸¡£°ËÆ£±Ã²¦¤¬»ýµ×Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·Æ£°æ²¦ºÂ¤¬¶õÃæÀï¤òË¾¤àÅ¸³«¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Î´Ö¤Ç½é¤á¤ÆÀï¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡Ê2023Ç¯¤ÎÎµ²¦ÀïÂè£±¶É¡Ë¤ÈÆ±¤¸¿Ê¹Ô¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÀè¼ê¤¬Áá¤á¤ËÊâ¸ò´¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÁ°Îã¤«¤éÊÑ²½¡£¤È¤â¤Ë¸¦µæÈÏ°Ï¤«¡¢Èæ³ÓÅªÁá¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¤è¤É¤ß¤Ê¤¯»Ø¤·¼ê¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¡û¼çÆ³¸¢°®¤ê²÷¾¡
·ÁÀª¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÍ¼¿©µÙ·ÆÌÀ¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Æ£°æ²¦ºÂ¤¬Èô¤È¹á¤ÎÏ¢·ë¤Ç£¸¶ÚÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¡¢·Ú¤¯³Ñ¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¼õ¤±Î®¤·¤¿¤Î¤¬°ËÆ£±Ã²¦¤Î¤¦¤Þ¤¤¼õ¤±¡£Ä¾ÀÜÅª¤ÊÇÔÃå¤Ï¤½¤Î¿ô¼ê¸å¤Ë¶â¼è¤ê¤ò¼êÈ´¤¤¤Æ¹¶¤á¹ç¤Ã¤¿¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æ£°æ²¦ºÂ¤Î¼ÂÀï¿´Íý¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÃæÈ×¤ÎÀÞ¾×¤Ç¶ðÂ»¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¢´üÂÔ¤ÎÈ¿·â¤¬ÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¯¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ª¶É»þ¹ï¤Ï20»þ£¶Ê¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«¶Ì¤ÎµÍ¤ß¤òÇ§¤á¤¿Æ£°æ²¦ºÂ¤¬ÅêÎ»¡£Á´ÂÎ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Âè£²¶É¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤«¤é¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ½øÈ×¤«¤é¥·¥Ê¥ê¥ªÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤á¤¿±Ã²¦¤¬¡¢½ªÈ×¤Î¼õ¤±¤Î¹¥¼ê¤Ç¿´ÍýÅª¤Ë¤âÆÍ¤Êü¤·¤¿²÷¾¡Éè¤Ë¡£ËÜ¶É¤ÎÅ¸³«¤ò¡ÖÁÛÄê³°¤Ç½àÈ÷ÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿Æ£°æ²¦ºÂ¤Ï¡Ö¡ÊÃæÈ×¤Ç¡ËÆóËç´¹¤¨¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¼«¿®¤¬¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£²¾¡£±ÇÔ¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿°ËÆ£±Ã²¦¤¬Ã¥¼è¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤«¡¢Æ£°æ²¦ºÂ¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤«¡£ÃíÌÜ¤ÎÂè£´¶É¤Ï10·î£·Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤Î¡Ö¸µÅò¿Ø²°¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¿åÎ±·¼¡Ê¾´ý¾ðÊó¶É¡Ë
°ËÆ£±Ã²¦¤Ï¶É¸å¡Ö¶ì¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿Âè£±¶É¡¦Âè£²¶É¤ÈÈæ¤Ù¤ÆËÜ¶É¤Ï¤¦¤Þ¤¯»Ø¤»¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÁí³ç¤·¤¿¡ÊÄó¶¡¡§ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡Ë