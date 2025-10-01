話題のアニメを30作品以上無料視聴できる「YouTube Anime Week」10月13日から
YouTubeは、秋の最新作や話題のアニメ30作品以上を毎日各作品のYouTubeチャンネルでプレミア公開する「YouTube Anime Week Supported by au」を開催する。開催期間は10月13日(月・祝)〜19日(日)まで。
YouTube Anime Week Supported by au
今回のラインナップには、来年アニメ30周年を迎える「名探偵コナン」をはじめ、TVアニメシリーズの最終章となる「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」、アニメ新シリーズが始まる「キングダム」、チャンネル登録者数が100万人を超えた「クレヨンしんちゃん」とその公式スピンオフ作品「野原ひろし 昼メシの流儀」など、幅広い層が楽しめる作品がそろっている。初めて視聴する人でも楽しめるよう厳選されたエピソードが配信される予定だ。
各作品公開のタイムテーブル
各作品はYouTube Japan公式チャンネルの「YouTube Anime Week」再生リストからも視聴可能。イベントに向けて、視聴したいアニメのチャンネル登録やプレミア公開のリマインダー設定が推奨されている。視聴者はスマートフォンやテレビ画面で視聴しながら、チャット機能を通じて他の視聴者と交流できる。
公開予定作品リストは以下の通り。テレビアニメシリーズは全話配信ではなく一部エピソードのみの配信となる。
アイカツ!
暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが
怪獣8号
ガチアクタ
ガンダムシリーズ 周年コレクション
銀河特急 ミルキー☆サブウェイ
キングダム
銀魂
クレヨンしんちゃん
劇場版 異世界かるてっと あなざーわーるど
劇場版 遊☆戯☆王 超融合!時空を越えた絆
ケロロ軍曹
コードギアス 反逆のルルーシュ
コードギアス 反逆のルルーシュ ナナリーinワンダーランド
コードギアス 亡国のアキト
SANDA
SI-VIS: The Sound of Heroes
ジョジョの奇妙な冒険
SPY×FAMILY
ゾンビランドサガ
DIGIMON BEATBREAK
永久のユウグレ
とんでもスキルで異世界放浪メシ
野原ひろし 昼メシの流儀
ブルーロック
僕のヒーローアカデミア
味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す
名探偵コナン
ワンパンマン
