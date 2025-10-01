井之上パブリックリレーションズ・井之上喬【戦後80年】日本のカタチを考える
「国民視点を持った政治家が少なくなっている」─。こう指摘するのは日本でパブリック・リレーションズという概念を広める井之上パブリックリレーションズ会長・井之上喬氏。同氏は戦前の満州生まれ。戦後80年を振り返りつつ、政治家や国民の倫理観の希薄化や教育の重要性、グローバル社会でのコミュニケーションの在り方などの見直しを求める。トランプ米政権をはじめ、世界が分断・分裂の様相を強める中で日本に求められる役割とは何か。
約80年間で約54人の首相
─ 今年で戦後80年という節目を迎えた一方で、足元の国際情勢は自国第一主義が台頭する混乱の様相を呈しています。現状をどう分析しますか。
井之上 グローバルな国際情勢の中にあって、日本の最大の問題は首相がコロコロ代わってしまうことでしょう。明治時代からこの傾向は続いており、おおむね1年ちょっとで首相が代わっています。特に戦後の1947年の片山哲内閣から約80年の間に首相を務めた人数は約54人に上っています。
─ それで在任期間の平均は1年半に満たないと。
井之上 再任も含めてです。ですから、4年間の任期を全うした首相は数えるほどしかいません。一方で米国をはじめとした欧米諸国では、大統領や首相は基本的には4年前後の任期を全うしています。なぜ日本の首相はすぐに代わってしまうのでしょうか。
その要因の1つは首相が解散したいときに解散できる権限を持っているからです。
しかも中には幹事長が解散を推してきたために、その風圧に負けて解散してしまったケースもあります。つまり、首相が解散権を持っているから、首相がコロコロ代わっているわけです。
今回の石破茂首相の場合は、解散は思い止まりましたが、辞任を決めました。大臣のポストも、もっと頻繁に代わっていますね。外務大臣も2年ほどで3人代わっています。先進国でそんな国はありません。
─ それだけ政権が安定していない国だというわけですね。
井之上 はい。国民も何となく気づいているのではないでしょうか。今の日本の政局が混迷していると。先の参院選を見ても、それが現実になっています。加えて、党の実力者が反対運動の狼煙を上げた、あるいは実力者同士が夜に会合を開いたといった政局にまつわる話ばかりがニュースになっています。
国民の関心のある重要な政策の中身に対する濃い議論がほとんど行われていません。つまり、「国民視点」を政治家が持っていないということではないでしょうか。
米国の心理学者であるアブラハム・マズローが「欲求5段階説」を説きました。人間の欲求が「生理的欲求」「安全の欲求」「社会的欲求」「承認欲求」「自己実現の欲求」の5階層に分類されている理論ですが、日本の中央政治の場合は、2つ目の安全の欲求の域から出ていないのです。
憲法第7条の改正
─ 具体的には?
井之上 首相が頻繁に代わるということは、それだけ頻繁に選挙が行われるということになります。そして選挙があれば、その選挙に勝つために候補者は自分の選挙区に戻って支持者に会い、頭を下げて支持を取り付けようとします。
自分が落選しないようにするために奔走する。つまり、一番大事なのは自分だということです。
─ それが安全の欲求に当てはまるということですね。
井之上 そうです。これが何を意味しているかというと、何か問題が起こっても、自らの保全に意識が向き、国民のことを考えられなくなるということです。
つまり、構造上、そうなってしまう枠組みなのです。今こそ、その枠組みにメスを入れなければ、失われた30年が取り返しのつかないことになります。
