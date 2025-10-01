¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¡ØDuet¡ÙµÙ´©¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈáÌÄ¡¡ºòÇ¯¤«¤é¡Ø¥Ý¥Ý¥í¡Ù¡ØPOTATO¡Ù¡ØWiNK UP¡Ù¤ÈÁê¼¡¤°¡Ö»Ä¤ë¤ÏMyojo¤«¡Ä¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¡ØDuet¡Ù¡Ê¥Û¡¼¥à¼Ò¡Ë¤ÎÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¤¬1Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Æ±»ï¤¬12·î¹æ¡Ê11·î7ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙ´©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤«¤éÏ·ÊÞ¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¤ÎµÙ´©¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈáÌÄ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØDuet¡Ê¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡Ë¡Ù10·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿A¤§! group¡¦º´Ìî¾½ºÈ
¡¡¡ØDuet¡Ù¤Ï1986Ç¯11·î¤ËÁÏ´©¡¢39Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¬¡ÖÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ½ñÌÌ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âDuet¤ò¤´°¦ÆÉ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Duet¤Ï2025Ç¯12·î¹æ¡Ê11·î7ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢µÙ´©¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ºÇ½ª¹æ¤È¤Ê¤ë12·î¹æ¤Ï¡Ö39¼þÇ¯µÇ°ÆÃÂç¹æ¡×¤È¤Ê¤ë¤ÈÍ½¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¡¢ÊÔ½¸Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢À¿¿´À¿°Õ¡¢ÊÔ½¸ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£39Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÊÌ¤Î·Á¤Ç³§ÍÍ¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡STARTO ENTERTAINMENT¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¤¹¤ëÏ·ÊÞ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¤ÎµÙ´©¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢1992Ç¯¤«¤é32Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿ËãÉÛÂæ½ÐÈÇ¼Ò¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¡Ø¥Ý¥Ý¥í¡Ù¡Ê·î´©¡Ë¤¬2024Ç¯7·î¤ËµÙ´©¡£
¡¡º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢1988Ç¯¤ÎÁÏ´©¤Î·î´©»ï¡ØWiNK UP¡Ù5·î7ÆüÈ¯Çä¤Î6·î¹æ¤ÇµÙ´©¡¢1984Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¡ØPOTATO¡Ù¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ï¡¢7·î22ÆüÈ¯Çä¤Î9·î¹æ¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙ´©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö»¨»ï¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¤ªÏÃ¤È¤«ÆÉ¤à¤Î¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤éµÙ´©¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÎÈá¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¥É¥ë»ï¤É¤ó¤É¤óÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡¡Duet¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¹¤¤À¤Ã¤¿¤è¡×¡Öº£Ç¯»¨»ïµÙ´©¤·¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËµÙ´©¤ÎÇÈ¤¬¤³¤³¤Ë¤â¡Ä¡Ä¡×¡ÖDuet¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤ÈÈá¤·¤ß¤ÎÅê¹Æ¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ò°·¤¦¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØMyojo¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö»Ä¤ë¤ÏMyojo¤«¡Ä¡×¡ÖMYOJO¤ÏËè¹æÀäÂÐ¤ËÇã¤¦¤«¤é¡×¡Ö¤â¤¦Myojo¤À¤±¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÂ¸Â³¤ò´ê¤¦À¼¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
