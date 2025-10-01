メ〜テレ『ドデスカ！』上期視聴率1位の快挙→10月新体制を発表 AmBitiousが火曜に登場【MCなど一覧】
メ〜テレ（名古屋テレビ放送）は、朝の情報番組『ドデスカ！』月〜金曜（前6：00〜8：00）の視聴率が、2025年度上期（4〜9月）同時間帯1位となったと発表した。同番組は、10月からさらにパワーアップする。
メ〜テレ『ドデスカ！』に出演するAmBitious
個人全体視聴率が4.1%、世帯視聴率が7.7%で、ともに同時間帯1位を獲得。番組開始24年目にして初めての快挙となった。ビデオリサーチ調べ、名古屋地区（3月31日〜9月28日）。
10月クールからは新たなキャストが登場。月〜金のメインMC・竹田基起アナと共に番組を進行するサブMCに小松崎花菜アナと尾形杏奈アナ。また、天気担当と6時台特集のリポーターに新人の吉冨千鶴アナ。また、土曜のメインMCには鈴木しおりアナの布陣となる。
火曜の7時台特集には、関西ジュニアのAmBitiousを起用した「AmBitiousの学校おじゃまシャス！」がスタート（初回・9月30日」。フレッシュなメンバーたちが東海地方の学校を訪れ、生徒たち学生たちの魅力を深掘りする。
■AmBitious・真弓孟之のコメント
初回のロケに行かせていただいた際に、通り過ぎる方たちが、みんな口を揃えて「メ〜テレや！ドデスカ！や！」と言っているのが聞こえてきました。東海地方での浸透率を感じるとともにAぇ! groupの皆さんの次は僕らが東海地方の朝を盛り上げるぞ！とこの先このロケで成長できることが楽しみになりました！
■『ドデスカ！』
メインMC
【月〜金】竹田基起
【土】鈴木しおり
サブMC
【月〜木】小松崎花菜
【金】尾形杏奈
【土】島貫凌・松崎杏香
天気
【月〜水】尾形杏奈
【木・金】吉冨千鶴
【月〜金】山田修作（気象予報士）
【土】畑山弥保（気象予報士）
スポーツ＆エンタメ
【月・火・木】大財英寿
【水・金】島貫凌
