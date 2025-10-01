SWEET STEADY白石まゆみ、Pontaパスの魅力を伝える先生役に挑戦「愛が伝わったかな？」
KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・SWEET STEADY（白石まゆみ、奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司なぎさ、山内咲奈）が1日、都内で行われた『Pontaパス1周年 白石まゆみ先生Presents特別勉強会』に参加した。
【動画】SWEET STEADY白石まゆみ、先生役に挑戦もメンバーからいじられる「よっ！白石！」
白石は「Pontaパス」の愛用者であることから「公式コンシェルジュ」に就任。その後も使い続け、メンバーも使い出したそう。白石は「生活の糧になっています」と力説した。イベントは“白石先生”にPontaパスについて教えてもらう形式で進行。メンバーから「よっ！」「先生！」と持ち上げられると、白石は「メンバーにダンスとか歌を教えてもらっている方なので、すごく緊張します」と照れ笑いを浮かべていた。
授業では、スイステとPontaがコラボしたグッズを発表することに。愛余るあまり白石がかんでしまうハプニングも。白石は「愛用しているからこそ、もっと盛り上げたかった。私はPontaくんとのグッズを作りたいと言っていた。快く受けていただいて完成しました！」としみじみと喜びを伝えていた。
白石は余すことなくPontaパスの魅力を熱弁。白石は「緊張した〜。ちゃんとPontaパスへの愛が伝わったかな？」と話すと、メンバーは「伝わった！」「お疲れさま」と労っていた。
KDDIは、約1500万人が利用しているおトクなサブスクリプションサービス『Pontaパス』（月額548円）が1周年を迎えたことを記念し、会員向けクーポンやポイント還元などのサービスをさらに拡充。「『隠れPontaを探せ』キャンペーン」も開催する。
