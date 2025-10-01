新番組『ニカゲーム』本日レギュラー放送スタート！初回は勝手に“ご当地キャラ”を考案

本日10月1日（水）、これまでの放送で大反響＆大旋風を巻き起こしている『ニカゲーム』のレギュラー放送がついにスタートする。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

Kis-My-Ft2・二階堂高嗣、令和ロマン・松井ケムリ、timelesz・猪俣周杜が、ちょっと不気味な子ども番組の世界でゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

今回から始まるレギュラー放送は、これまでの英語ゲームに加え、ひらめきやセンスが鍵となる教育ゲームに次々と挑戦していく。

初回で挑むのは、全国各地の名物や名産品を当てる激ムズご当地クイズ。

「もしもその名物をモチーフにしたご当地キャラがいたなら…」を考えて勝手に“ご当地キャラ”を考案する。

残りの2人は、そのキャラを手かがりに正解を導き出していく。二階堂＆猪俣が描く摩訶不思議なご当地キャラに注目だ。

自信満々の二階堂だが、目が血走ったキャラクターが描かれた不気味なイラストを…。一見、意味不明なイラストだが意外とひらめきに繋がり、まさかの猪俣のスーパー早押しがさく裂？

もちろん二階堂・猪俣らしい爆笑珍解答の連続に、ケムリの秀逸なツッコミが冴えわたる。