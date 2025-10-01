¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë´¶¤¸¤ëÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¾ÈÌÀ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¡¾Ð¤¤¤ÎÃæ¤ËÀø¤àÌÀ¼£¤ÎÀ¤¤Î¸÷¤È±Æ
¡¡»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬¾¦¤¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¾¾Ìî²È¤Î¿©Âî¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè3ÏÃ¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÌÀ¼£¤ÎÀ¤¤Î¸÷¤È±Æ¤â¸«¤¨¤ë²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥¡ÊÊ¡ÃÏÈþÀ²¡Ë¤Î¿ÆÀÌ¤Ë¤¢¤¿¤ë±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤¬ñþ¤òÀÚ¤Ã¤¿ÁªÂò¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£»ÊÇ·²ð¤âÉð»Î¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉô²¼¡¦¶âÀ®½é±¦±ÒÌç¡ÊÅÄÃæÊæÀè¡Ë¤Î´«¤á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¦¤µ¤®¤ò»ÅÆþ¤ì¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¾¦¤¤¤ò»Ï¤á¤ë¡£5±ß¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¿¤¦¤µ¤®¤ò600±ß¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¾¦¤¤¡£600±ß¤Ï¡¢Åö»þ¤Î²ÁÃÍ¤Ç¾®³Ø¹»¤Ë100Ç¯ÄÌ¤¨¤ë³Û¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ü¥íÌÙ¤±¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡£¾¾Ìî¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Ï¡¢¾¦¤¤¼«ÂÎ¤Ë¤Ï²ûµ¿Åª¤À¤¬¡¢»ÊÇ·²ð¤Î¹Í¤¨¼«ÂÎ¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Ï¡¢»ÊÇ·²ð¤¬¾¦¤¤¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢»ÊÇ·²ð¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÅÚ²¼ºÂ¤ò¤¹¤ë¥È¥¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Û¤À¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Éð»Î¤Î¸Ø¤ê¤ò¼Î¤Æ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢´ª±¦±ÒÌç¤Ï¤É¤³¤«¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ìµ»ö³«»Ï¤·¤¿¾¦¤¤¤Ï¡¢200±ß¤È¤¤¤¦¾å¡¹¤ÎÇä¾å¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£Âè1ÏÃ¤«¤éÇö°Å¤µ¤È±¢±Æ¤¬ºÝÎ©¤Ä²èÌÌ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤À¤¬¡¢¸÷¤¬Åö¤¿¤ëÄí¤Ë¤¤¤ë»ÊÇ·²ð¤Î»Ñ¤ä¡¢¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿»ÊÇ·²ð¤È¥Õ¥ß¤Î²ñÏÃ¤«¤é¤Ï¡¢¾¦¤¤¤¬¾¾Ìî²È¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¾ÝÄ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ÊÇ·²ð¤Î½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÅê»ñ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤êÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î¸½ºß¤«¤é¸«¤Æ¤â´í¸±¤¹¤®¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£Æ±¤¸¤¯¡¢¥È¥¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¥Õ¥ß¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â»ÊÇ·²ð¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ýÆþ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¾Ìî²È¤Î¿©Âî¤Ï¹ë²Ú¤Ë¡£¤ª¤«¤º¤ÎÉÊ¿ô¤¬Áý¤¨¤è¤¦¤È¡¢»ÊÇ·²ð¤È¥È¥¤¬ºÇ½é¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤·¤¸¤ß½Á¤À¡£°ì¸ý°û¤ß¡¢¡Ö¤Ï¤¢¡×¤È°ìÂ©¤Ä¤¯¥È¥¤ÎÀ¼¤Ë¡¢»ÊÇ·²ð¤ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ë¡£Éð»Î¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤Ï¤·¤¿¤Ê¤¤¤ÈÒë¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¿»ÊÇ·²ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ²ÈÂ²¤ò¶ìÏ«¤µ¤»¤º¤ËºÑ¤ß¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë°ìÂ©¤Ä¤¤¿¤¤»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£»ÊÇ·²ð¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¡Ö¤Ï¤¢¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥È¥¤òÒë¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Éð»Î¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤Ï´°Á´¤Ë·èÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÀ¼£¤ÎÀ¤¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤··Þ¹ç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾¾Ìî²È¡£°ìÊý¤Ç¡¢³¹¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¤Î¤Û¤Î°Å¤¤ÊÑ²½¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤¿¡£¥È¥¤Ï¡¢³¹¤Ç¼Ú¶â¤Î¤«¤¿¤È¤·¤ÆÍ·³Ô¤ËÇä¤é¤ì¤ë½÷À¡¦¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£É¬»à¤ËÆ¨¤²ÏÇ¤¦¤Ê¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Äñ¹³µõ¤·¤¯¡¢¶¶¤Î¸þ¤³¤¦¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯Êá¤¨¤é¤ì¤Æ¶¶¤Î¸þ¤³¤¦¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¿Í¡¹¤â¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤µ¤®¤ò°¶Àû¤·¤¿¿Í¤é¤·¤»Ñ¤â¡£
¡¡ÌÀ¼£°Ý¿·¤È¤Û¤ÜÆ±»þ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥È¥¼«¿È¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¼«Ê¬¤â²ÈÂ²¤â¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÆü¾ï¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î±Æ¤Ë¤Ï¶â¤Ëº¤¤ê¿ÈÇä¤ê¤µ¤ì¤ë½÷À¤äÉÏ¤·¤¤Êë¤é¤·¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¿Í¡¹¤¬¤¤¤ë¡£Âè3ÏÃ¤Ï¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¤Ë¤è¤ë¿Í¡¹¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Î¸÷¤È±Æ¤òÉÁ¤¯²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¸Åß·Ìº»Ò¡Ë