サザンオールスターズ、全国ツアー映像作品リリースに先がけU-NEXTで“完成披露”最速先行ライブ配信
サザンオールスターズが、Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』の11月19日リリースに先がけ、10月26日にU-NEXT独占で“完成披露”最速先行ライブ配信を行う。
（関連：サザンオールスターズ、ニューアルバムを携えたツアーの威力の凄まじさ 兵庫慎司による東京ドーム公演濃密レポ）
本作には、全国アリーナ＆ツアーのファイナルである東京ドーム公演を収録。同公演では最新アルバム『THANK YOU SO MUCH』より、「桜、ひらり」「夢の宇宙旅行」「神様からの贈り物」を含む12曲の新曲から、「愛の言霊～Spiritual Message～」「LOVE AFFAIR～秘密のデート～」「ミス・ブランニュー・デイ（MISS BRAND-NEW DAY）」「希望の轍」「勝手にシンドバッド」など、新旧ナンバーを網羅した全28曲を披露した。配信は、翌日10月27日23時59分まで見逃し配信も予定している。
なお、U-NEXTではそのほかにも、『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』でのライブ映像や、NHK総合で放送された『サザンオールスターズ スペシャル～テレビからの贈り物～』のスタジオライブ、さらに特選映像集『サザンオールスターズ U-NEXT Special Live Selection』などを独占配信中。今後も特設サイトにて、最新情報を随時発表する。
（文＝リアルサウンド編集部）