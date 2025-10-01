¡ÉÄ´»Ò¾è¤êÀ¤Âå¡É°ÊÍè¤ÎU-20WÇÕ³«Ëë2Ï¢¾¡&¥Ù¥¹¥È16³ÎÄê¤â¡Ä¤Ê¤ª»Ä¤ëAÁÈ3°ÌÅ¾Íî¤Î²ÄÇ½À¡¢ºÇ½ªÀá¤Î¾ò·ï¤Ï?
¡¡U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï29Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè2Àá1ÆüÌÜ¤ò¹Ô¤¤¡¢U-20ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£Âè2Àá¤Ç¤Ï³«ºÅ¹ñ¤Î¥Á¥ê¤Ë2-0¤Ç´°¾¡¤·¡¢¡ÈÄ´»Ò¾è¤êÀ¤Âå¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿2007Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤Î³«Ëë2Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£1»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âº£Âç²ñ¤Ï¡Ö³ÆÁÈ3°Ì¤Î¾å°Ì4¤«¹ñ¡×¤â¥Ù¥¹¥È16¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿·Á¡£AÁÈÆâ¤ÎºÇ½ª½ç°Ì¤Ï1°Ì¤«¤é3°Ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¤¤º¤ì¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡AÁÈÆâ¤Ç¤Î½ç°Ì¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÎÀï¤¤¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¡¢¼ó°ÌÄÌ²á¤Î¾ì¹ç¤Ï¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¡ÖCÁÈ/DÁÈ/EÁÈ3°Ì¡×¤È¤ÎÂÐÀï¤À¤¬¡¢2°ÌÄÌ²á¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥á¥¥·¥³¡¦¥â¥í¥Ã¥³¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¡È»à¤ÎÁÈ¡ÉCÁÈ2°Ì¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿3°ÌÄÌ²á¤Î¾ì¹ç¤ÏÂ¾¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤¿¤Ê¤¤¤È¼¡¤Î²ñ¾ì¤äÁê¼ê¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢À§¤¬Èó¤Ç¤âÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¸½ºß¡¢¾¡¤ÁÅÀ6¤ÇAÁÈÃ±ÆÈ¼ó°Ì¡£½éÀï¤òÀ©¤·¤¿¥Á¥ê¡¢Âè2Àï¤òÀ©¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤¬¾¡¤ÁÅÀ3¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÏºÇ½ªÀá¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤Ð¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÄÌ²á¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡Ú½ç°ÌÉ½¡Û
1.ÆüËÜ(6)+4
2.¥Á¥ê(3)-1
3.¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É(3)0
4.¥¨¥¸¥×¥È(0)-3
¡¡¤â¤·ÆüËÜ¤¬¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ËÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢2°Ì°Ê²¼¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤¬¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ËÇÔ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¥Á¥ê¤¬¥¨¥¸¥×¥ÈÁê¼ê¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤òÍî¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤¬¾¡¤ÁÅÀ6¤ÇÊÂ¤Ö¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢º£Âç²ñ¤Î½ç°Ì·èÄê¤ÏÅö³º¹ñÆ±»Î¤ÎÂÐÀï·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ï2°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆüËÜ¤¬¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ËÇÔ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¥Á¥ê¤¬¥¨¥¸¥×¥È¤òÇË¤ë¤È¡¢3¤«¹ñ¤¬¾¡¤ÁÅÀ6¤ÇÊÂ¤Ö¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢½ç°Ì·èÄê¤ÏÅö³º3¤«¹ñ´Ö¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡È»°¤ÄÇÃ¡É¤Î½ç°Ì·èÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤¬ºÇ½ªÀá¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë1ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢3¤«¹ñ´Ö¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÇºÇ¾å°Ì¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¼ó°ÌÄÌ²á¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢2ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤¬¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï2°Ì¤ËÅ¾Íî¡£¤â¤·3ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¡¦ÁíÆÀÅÀº¹¤Ë¤è¤ëÈæ³Ó¤È¤Ê¤ê¡¢4ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï3°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°Ê¾å¤Î¾ò·ï¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î½ç°Ì¤Ï°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤Ç·è¤Þ¤ë¡£
¢¦¼ó°ÌÄÌ²á
¡¾¡Íø
¢°ú¤Ê¬¤±
£ÇÔÀï¤Î¾ì¹ç¤Ï°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤ò¤¤¤º¤ì¤âËþ¤¿¤¹
1.¥Á¥ê¤¬¥¨¥¸¥×¥È¤Ë¾¡Íø
2.ÆüËÜ¤¬¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë1ÅÀº¹¤ÇÇÔÀï
¢¦2°ÌÄÌ²á
¡ÆüËÜ¤¬¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë2ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥Á¥ê¤¬¥¨¥¸¥×¥È¤Ë¾¡Íø
¢ÆüËÜ¤¬¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë1ÆÀÅÀ°Ê¾åÃ¥¤Ã¤Æ3ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥Á¥ê¤¬¥¨¥¸¥×¥È¤Ë¾¡Íø
£ÆüËÜ¤¬¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ËÌµÆÀÅÀ¤Î3ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥Á¥ê¤¬¥¨¥¸¥×¥È¤Ë¾¡Íø
¢¨Á´ÂÎ¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¢ªÁíÆÀÅÀº¹¢ª¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç·èÄê
¢¦3°ÌÄÌ²á
¡ÆüËÜ¤¬¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ËÌµÆÀÅÀ¤Î3ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥Á¥ê¤¬¥¨¥¸¥×¥È¤Ë¾¡Íø
¢¨Á´ÂÎ¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¢ªÁíÆÀÅÀº¹¢ª¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç·èÄê
¢ÆüËÜ¤¬¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë4ÅÀº¹°Ê¾å¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥Á¥ê¤¬¥¨¥¸¥×¥È¤Ë¾¡Íø
