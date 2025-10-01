スロット監督、負傷交代のアリソンは「土曜の試合に出られないのは確実だ」…エキティケも負傷で交代に
リバプールGKアリソン・ベッカーが負傷し、週末のチェルシー戦を欠場することとなった。
30日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ第2節で、リバプールはガラタサライのホームに乗り込んだ。前半16分にPKで先制を許すと、後半9分にはアリソンをアクシデントが襲う。
PA外に出てパスをつないだアリソンだったが、DFイブラヒマ・コナテのパスミスをFWビクター・オシムヘンに奪われてカウンターを浴びる。PA内へと戻ったアリソンはオシムヘンのシュートをストップするが、このプレーで負傷。メディカルスタッフの治療を受けたもののプレー続行不可能と判断され、GKギオルギ・ママルダシュビリとの交代を余儀なくされた。
なお、その後もリバプールにゴールは生まれず。0-1の完封負けで今季欧州CL初黒星、公式戦2連敗を喫することとなった。
英『スカイスポーツ』『BBC』によると、アルネ・スロット監督は試合後の会見でアリソンについて言及した。
「全力疾走で戻った際に何かを感じたようだ。私は理学療法士ではないので、それが何なのかは分からない。選手が倒れた場合、10回中9回は最悪の事態を懸念する。つまり、プレー続行が不可能だということで、それがアリソンに起きた。通常であれば、彼は土曜日にプレーできないだろう。99.9%の確率だが、今回は100%だと思う」
また、後半23分に負傷交代したFWウーゴ・エキティケについては「負傷とは思っていなかったが、ウーゴが何かを感じたようだ。プレーの続行が不可能だと訴えたため、交代させた。週末はコンディションを見極めたい」と語っている。
リバプールは、4日のプレミアリーグ第7節でチェルシーと対戦する。
