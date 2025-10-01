9月30日（現地時間29日）、シーズン開幕を目前に控えたシカゴ・ブルズのメディアデーに河村勇輝が登場。ブルズ公式Xを通して日本のファンにメッセージを送った。

ブルズと2Way契約を結び、トレーニングキャンプにも名を連ねている河村。メディアデーの写真撮影では、凛々しい表情で日本の国旗を肩にまとう姿も披露した。また、動画ではマイケル・ジョーダンの銅像の前に立ち「シーズンを楽しみにしていてください」と日本語で呼びかけている。

ブルズは10月8日（現地時間7日）にクリーブランド・キャバリアーズとのプレシーズンゲーム初戦を迎える。昨シーズンのメンフィス・グリズリーズでは5試合全てに出場し、3.4得点、4.2アシストをマーク。股抜きパスなどで現地のファンも魅了し2Way契約に繋げた河村が、今年はどんな活躍を見せてくれるのか期待が高まる。

【投稿】日の丸を背負って立つ河村勇輝